Un homme armé d’Al-Shabab tue 3 Casques bleus kenyans en Somalie

NAIROBI, Kenya – Un homme armé isolé est entré dans une base militaire en Somalie et a tué au moins trois casques bleus kenyans lundi, la dernière attaque par des combattants extrémistes qui s’opposent à la présence d’étrangers dans la nation de la Corne de l’Afrique, selon l’armée kenyane.

«Nous pensons que le loup solitaire testait le terrain pour d’autres incidents de ce type. Nous devons être plus prudents et vigilants », a déclaré le responsable militaire kenyan. « À l’approche des festivités, nous devons être très vigilants vis-à-vis de notre environnement. La menace terroriste est toujours présente et toutes les mesures doivent être prises pour apprivoiser tout plan.