Un homme armé continue sa fusillade en Nouvelle-Zélande

L’attaque a eu lieu près d’hôtels accueillant des équipes internationales pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d’une fusillade en masse en Nouvelle-Zélande jeudi, selon la police locale, le tireur s’étant engagé dans une confrontation avec les forces de l’ordre avant d’être neutralisé.

L’agresseur a ouvert le feu sur un chantier de construction à Auckland tôt jeudi matin, a déclaré le surintendant de police par intérim de la ville, Sunny Patel. En plus des deux tués, six personnes ont été blessées dans la fusillade, qui s’est déroulée près des hôtels où l’équipe de Norvège et d’autres équipes de football séjournent avant la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Peu de temps après le début de l’attaque, le tireur s’est enfermé dans une cage d’ascenseur et a continué à tirer sur la police, a déclaré Patel, ajoutant que le tireur avait été retrouvé mort. « peu de temps après ». Cependant, on ne sait pas s’il a été tué par la police ou s’il s’est suicidé.

En savoir plus La Nouvelle-Zélande renforce la loi antiterroriste après qu’un agresseur au couteau « inspiré de l’Etat islamique » ait blessé 7 personnes malgré des semaines de surveillance policière

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a exprimé « profond chagrin » sur les morts, mais a dit qu’il y avait « pas de menace plus large pour la sécurité nationale » et que le tournage « semble être l’action d’un individu. » Il a ajouté que le tireur était armé d’un fusil à pompe et que la police a répondu une minute seulement après que les premiers coups de feu ont été signalés.

« Ce genre de situations évolue rapidement et les actions de ceux qui risquent leur vie pour sauver les autres sont tout simplement héroïques », a déclaré le premier ministre.

Prévu pour commencer plus tard jeudi, l’ouverture de la Coupe de la FIFA se déroulera toujours comme prévu. L’association de football a déclaré qu’elle était en contact avec les autorités néo-zélandaises et qu’elle avait été informée de la fusillade « était un incident isolé qui n’était pas lié aux opérations de football. »