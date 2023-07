(CNN) — Une personne est morte et trois autres ont été blessées samedi dans une série de fusillades à Brooklyn et dans le Queens que la police de New York a qualifiées de « aléatoires ».

Un homme armé conduisant un scooter illégal sans plaque d’immatriculation a ouvert le feu à cinq endroits différents en Jamaïque, un quartier de l’arrondissement du Queens, et à Brooklyn, selon la police de New York.

Un homme de 25 ans a été placé en garde à vue et retrouvé avec un pistolet 9 mm avec un chargeur étendu, a annoncé la police lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

« Nous ne connaissons pas le motif. Il semble que cela soit en fait aléatoire », a déclaré Joseph Kenny, chef adjoint du bureau des détectives du NYPD. « Pour le moment, la vidéo montre qu’il ne cible personne, qu’il ne suit personne. Alors qu’il conduit sur son scooter, il tire sur des gens au hasard.

La police a déclaré que les quatre victimes étaient des hommes.

Les cinq fusillades se sont déroulées sur environ une demi-heure et ont commencé vers 11h10 à Brooklyn, a déclaré Kenny lors de la conférence de presse. Un homme de 21 ans a reçu une balle dans l’épaule gauche, a-t-il dit.

Il a été transporté à l’hôpital et devrait survivre. Les autorités ont trouvé une douille de 9 millimètres sur les lieux, a déclaré Kenny.

Après la première fusillade, les détectives ont accédé à une vidéo qui montrait le suspect s’approchant de la victime par derrière sur un scooter et tirant un coup, a indiqué la police.

Dix-sept minutes plus tard – à 11 h 27 – la police a déclaré que le même suspect avait tiré avec une arme à feu sur un homme de 87 ans dans le Queens.

La victime, qui a reçu une balle dans le dos, est décédée après avoir été transportée à l’hôpital, a déclaré Kenny.

Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont appris un autre incident de tir au cours duquel personne n’a été touché par des coups de feu. Mais de nombreux témoins ont rapporté avoir vu un homme conduisant un scooter « tirer au hasard sur un groupe de personnes », a déclaré Kenny.

La quatrième fusillade s’est produite à 11h35 lorsqu’un homme de 44 ans a reçu une balle dans la joue, a déclaré Kenny. L’homme a été hospitalisé et se trouve dans un état critique.

Moins d’une minute plus tard, le suspect a tiré sur un homme de 63 ans à l’épaule droite, a déclaré Kenny. La victime a été hospitalisée et se trouve dans un état stable, a indiqué la police.

La police a déclaré que le tireur avait utilisé la même arme dans les cinq fusillades. Le suspect avait déjà été arrêté à New York, selon Kenny.

Le commissaire par intérim du NYPD, Edward Caban, a déclaré que les officiers avaient pu trouver et arrêter le suspect en distribuant rapidement une image de lui à tous les officiers du NYPD à proximité, leur demandant d’être à l’affût du tireur.

Les autorités disent qu’elles n’ont pas trouvé de numéro de série sur l’arme et enquêtent pour savoir si l’arme à feu a été dégradée ou pourrait être une arme fantôme.

En plus du fait que l’arme est peut-être illégale, les magazines étendus sont également interdits par la loi à New York.

La ville de New York est aux prises avec des pics de criminalité depuis la pandémie. Les statistiques du NYPD de l’année dernière ont montré une augmentation de 42,7% des crimes majeurs jusqu’en avril 2022 par rapport à la même période en 2021, avait précédemment rapporté CNN. Les données montrent que les taux de meurtres ont augmenté de 9,2 % au cours de la période de deux ans.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

