PARIS – Quatre hommes impliqués dans une attaque terroriste contre un train à destination de Paris en 2015 qui n’a été déjoué que par l’action courageuse d’autres passagers ont été reconnus coupables de tentative de meurtre, de complicité et d’association terroriste criminelle, et condamnés à des peines de prison allant de sept ans à la vie. Ayoub El Khazzani, qui est accusé d’être le principal attaquant du train, a été condamné à la prison à vie. Sa présence dans la salle d’audience a fourni une rare occasion aux procureurs de se plonger dans les opérations de l’État islamique en Europe. Au moment de l’attaque, les autorités européennes luttaient pour garder la trace de plusieurs milliers de personnes en Europe qui avaient circulé vers et depuis l’Irak et la Syrie, essayant de rejoindre des groupes djihadistes. Quelques mois plus tôt, en janvier, des terroristes avaient tué 17 personnes, dont 10 dans les bureaux du magazine satirique Charlie Hebdo, qui avait publié des caricatures du prophète Mahomet. Le procès de 14 personnes accusées d’avoir aidé les terroristes dans cette attaque s’est terminé mercredi et toutes ont été reconnues coupables. Mais les assaillants réels dans cette affaire étaient tous morts.

L’attaque du train a eu lieu le 21 août 2015 et a été contrecarrée par plusieurs passagers – dont trois Américains et un homme à la double nationalité française et américaine – qui ont attaqué l’assaillant et l’ont maîtrisé après un intense combat au corps à corps. . Une seule personne a été blessée. M. El Khazzani a été capturé et arrêté.

À peine trois mois plus tard, le 13 novembre 2015, des djihadistes fidèles à l’État islamique ont de nouveau frappé dans une série d’attaques coordonnées qui ont abouti à l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire française moderne. Le siège a fait 130 morts, dont 90 tués lorsque des hommes armés ont pris d’assaut la discothèque du Bataclan à Paris. Les deux procès ont préparé le terrain – à la fois en termes d’enquête sur l’organisation de l’attaque et de témoignage des victimes – pour le procès très attendu en septembre prochain de 20 prévenus accusés d’être impliqués dans les attentats de novembre 2015 contre le Bataclan et ailleurs, dans une affaire portée devant le tribunal par environ 1 700 plaignants. «Quand on regarde les événements du 21 août 2015, on s’est rendu compte qu’on avait échappé au pire», un procureur de Paris a dit mardi aux juges dans le procès d’attaque de train. «Lorsque nous examinons l’affaire dans son ensemble, nous nous rendons compte qu’elle préfigurait une nuit de novembre terrible et désastreuse.»