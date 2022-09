Un homme armé attaque un recruteur militaire russe alors que des milliers de personnes fuient la mobilisation

Poutine, annonçant la mobilisation partielle, avait déclaré que seuls des militaires expérimentés seraient convoqués. “Nous parlons de mobilisation partielle”, a déclaré le président dans un discours national. “En d’autres termes, seuls les réservistes militaires, principalement ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont des spécialités professionnelles militaires spécifiques et une expérience correspondante, seront appelés.”

“Le tireur a été immédiatement arrêté et il sera définitivement puni”, a écrit le gouverneur régional d’Irkoutsk, Igor Kobzev, sur son blog Telegram. “Je ne peux pas comprendre ce qui s’est passé, et j’ai honte que cela se produise à un moment où, au contraire, nous devrions être unis.”

Des embouteillages s’étendant sur des kilomètres se sont formés aux points de passage frontaliers avec la Géorgie et le Kazakhstan alors que le départ des Russes s’est poursuivi tout au long du week-end et lundi.

Les médias Meduza et Khodorkovsky Live, citant des sources gouvernementales russes, ont chacun rapporté que Moscou arrêterait les départs dès que les résultats des référendums organisés actuellement en cours dans certaines parties de quatre régions ukrainiennes occupées par les troupes russes seraient annoncés. Il ne fait aucun doute que les résultats des référendums, qui sont illégaux au regard du droit ukrainien et international, seront rapportés par le Kremlin comme montrant un soutien écrasant à l’annexion russe des territoires occupés.

Poutine et ses partisans ont signalé qu’une fois que la Russie aura absorbé les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia, le Kremlin considérera toute attaque ukrainienne contre ces régions comme des frappes directes contre la Russie, ce qui pourrait justifier des représailles plus fortes, y compris l’utilisation d’armes nucléaires. , et fournissant également une base pour déclarer la loi martiale partielle ou à part entière.