Tokyo — La police japonaise a arrêté mardi un homme armé qui s’était enfermé dans un bureau de poste avec au moins un otage pendant plus de huit heures, a rapporté la chaîne de télévision japonaise NHK. La chaîne a déclaré que l’otage, une femme qui travaille à la poste, avait été secourue.

L’homme est entré dans un bureau de poste armé d’une arme à feu dans la ville de Warabi, au nord de Tokyo, une heure après une fusillade dans un hôpital non loin de la ville de Toda, au cours de laquelle deux personnes ont été blessées.

La police a déclaré qu’il était possible que les deux incidents soient liés.

“Vers 14h15 aujourd’hui (05h15 GMT), une personne a pris des otages et s’est réfugiée dans un bureau de poste du quartier Chuo 5-chome de la ville de Warabi… L’agresseur possède ce qui semble être une arme à feu”, a indiqué le communiqué. » ont déclaré plus tôt les autorités de la ville sur leur site Internet. “Les citoyens à proximité des lieux sont invités à suivre les instructions de la police et à évacuer conformément aux instructions de la police.”

Des policiers gardent les environs d’un bureau de poste où un tireur présumé a pris en otage un nombre indéterminé de personnes dans la ville de Warabi, préfecture de Saitama, le 31 octobre 2023. STR/JIJI Press/AFP/Getty



La police a exhorté 300 habitants des environs à évacuer, a rapporté la chaîne de télévision TBS, alors que la police encerclait le bureau de poste.

Des images à la télévision montraient l’homme à l’intérieur du bureau de poste portant une casquette de baseball et une chemise blanche sous un manteau sombre, avec ce qui ressemblait à un pistolet attaché à une corde autour du cou.

Les crimes violents sont extrêmement rares au Japon, en partie à cause de réglementations strictes sur la possession d’armes à feu. Comme l’a rapporté la correspondante de CBS News, Elizabeth Palmer, l’année dernière, les lois strictes du pays sur les armes à feu ont des origines surprenantes aux États-Unis.

Lorsque les États-Unis ont occupé le Japon après la Seconde Guerre mondiale, ils ont désarmé le pays. Les Américains ont élaboré la législation qui a retiré les armes à feu des mains des civils japonais. À ce jour, cela signifie qu’être blessé ou tué par une arme à feu au Japon est un pari extrêmement long, et le Japon a l’un des taux de meurtres globaux les plus bas au monde.

Mais ces dernières années, des crimes violents, notamment des attaques armées, ont fait la une des journaux du pays, notamment l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe en juillet de l’année dernière.



Le Japon en deuil après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe

Abe assassin accusé, Tetsuya Yamagamiaurait ciblé l’homme politique en raison de ses liens avec l’Église de l’Unification.

En avril, un homme a été arrêté pour avoir prétendument lancer un explosif vers le Premier ministre Fumio Kishida alors qu’il faisait campagne dans la ville de Wakayama. Kishida était indemne.

Le mois suivant, un homme s’est enfermé dans un immeuble après avoir prétendument tuant quatre personnes, dont deux policiers et une femme âgée, lors d’une attaque à l’arme à feu et au couteau. Masanori Aoki, 31 ans, a été arrêté dans sa maison située à l’extérieur d’une ferme près de la ville de Nakano, dans la région de Nagano, avait alors indiqué la police.