Un homme armé affirme avoir entendu des « voix meurtrières » avant la fusillade dans un supermarché du Colorado

BOULDER, Colorado — Un homme malade mental qui tué 10 personnes Un homme d’un supermarché du Colorado a déclaré à des psychologues avoir entendu des « voix meurtrières » juste avant d’ouvrir le feu, a témoigné vendredi un psychologue lors du procès du tireur.

Ahmad Al Aliwi Alissaà qui l’on a diagnostiqué un cas grave de schizophrénie, a omis à plusieurs reprises, au cours des six heures d’entretiens, de fournir plus de détails sur les voix ou de dire s’il les avait entendues dire autre chose que des cris, a déclaré le psychologue judiciaire B. Thomas Gray.

« J’ai commencé à entendre des voix, comme des voix qui tuent, comme des voix qui tuent », a déclaré Alissa dans une partie des enregistrements vidéo présentés au tribunal. Les clips montrent Alissa en train de s’agiter, de bâiller et de s’étirer par moments et de parler d’une voix douce qui était souvent difficile à entendre à cause du bourdonnement des enregistrements.

Après les entretiens, Gray et sa collègue psychologue judiciaire Loandra Torres ont déterminé qu’au moment de la fusillade de 2021 dans la ville universitaire de Boulder, Alissa était légalement saine d’esprit – capable de comprendre la différence entre le bien et le mal.

Personne, y compris les avocats d’Alissa, ne conteste qu’il était le tireur. Alissa a plaidé coupable non coupable pour cause d’aliénation mentale La défense affirme qu’il devrait être déclaré non coupable parce qu’il était fou et incapable de faire la différence entre le bien et le mal au moment de la fusillade.

Lors de l’interrogatoire de Gray, l’une des avocates d’Alissa, Kathryn Herold, a souligné que Gray et Torres n’avaient pas pleinement confiance dans leurs conclusions, en grande partie parce qu’Alissa ne leur avait pas fourni plus d’informations sur ce qu’il ressentait, même si cela aurait pu aider sa cause. Elle a noté qu’ils s’appuyaient sur un homme atteint de schizophrénie résistante au traitement et souffrant d’hallucinations pour expliquer ce qui lui arrivait.

Alissa a également déclaré qu’il avait l’intention de mourir dans l’attaque pour ne pas avoir à aller en prison, a déclaré Gray. Herold a souligné qu’Alissa s’était rendu à la place. Alissa s’est déshabillé jusqu’à ne garder que ses sous-vêtements avant d’être arrêté dans le magasin, apparemment pour montrer qu’il n’était plus armé et ne constituait pas une menace.

Alissa est accusée de 10 chefs de meurtre au premier degré, de plusieurs chefs de tentative de meurtre et d’autres délits, notamment d’avoir interdit six chargeurs de munitions de grande capacité dans le Colorado après de précédentes fusillades de masse.

Les témoignages sur la santé mentale d’Alissa devraient se terminer lundi. La défense commencera ensuite à présenter ses arguments, qui devraient inclure la convocation des proches d’Alissa comme témoins.