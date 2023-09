Un homme armé accusé de se faire passer pour un officier détenu lors d’un événement de campagne Kennedy à Los Angeles

LOS ANGELES (AP) — Un homme armé accusé de se faire passer pour un officier fédéral a été arrêté à l’extérieur d’un événement de campagne de Robert F. Kennedy Jr. à Los Angeles.

Un communiqué du département de police de Los Angeles indique que la police a reçu un appel vendredi après-midi l’informant qu’un homme avec une arme chargée et un étui et portant un insigne du US Marshals Service se trouvait à l’extérieur d’un théâtre où le candidat démocrate à la présidentielle devait prononcer un discours.

Un communiqué de campagne indique que l’équipe de sécurité de Kennedy a encerclé l’homme, qui a ensuite été arrêté par le LAPD. Le FBI était également sur place.

Personne n’a été blessé.

« L’homme prétendait faire partie de l’équipe de sécurité de Kennedy », indique le communiqué de campagne. Il a déclaré à l’équipe de sécurité du candidat « qu’il devait être emmené immédiatement auprès du candidat ».

L’homme a été placé en garde à vue pour port d’arme dissimulée.

Dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Kennedy a déclaré qu’il était reconnaissant pour la réponse rapide du LAPD. Sa campagne a déclaré que les demandes de protection des services secrets de Kennedy avaient été rejetées et qu’il prévoyait de postuler à nouveau ce mois-ci.

The Associated Press