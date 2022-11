Un homme armé accusé d’avoir tué trois camarades de classe à l’Université de Virginie

CHARLOTTESVILLE, Virginie – Un étudiant de 22 ans de l’Université de Virginie a été accusé d’avoir tué par balle trois membres de l’équipe de football de l’université et d’en avoir blessé deux autres alors qu’ils revenaient d’une sortie scolaire dimanche soir, une attaque qui a conduit à un verrouillage de nuit sur tout le campus pendant que les autorités recherchaient le tireur pendant environ 12 heures.

Les trois tués dans la fusillade – Devin Chandler, Lavel Davis Jr. et D’Sean Perry – étaient des juniors, dont les camarades de classe, les entraîneurs et les enseignants se souviennent comme étudiants affables, militants dévoués et, en tant qu’entraîneur de première année de l’université, Tony Elliott, dit dans un communiqué“des jeunes hommes incroyables avec d’énormes aspirations et un avenir extrêmement brillant.”