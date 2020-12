NEW YORK (AP) – Un homme a été abattu par la police sur les marches d’une célèbre cathédrale de New York dimanche après-midi après avoir commencé à tirer avec une arme à feu à la fin d’un concert choral de Noël.

La police a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que quiconque, mais que le suspect armé avait été abattu. L’homme a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Le tournage a eu lieu juste avant 16 heures à l’église cathédrale de Saint John the Divine, église mère du diocèse épiscopal de New York.

Le concert de 45 minutes venait de se terminer et les gens commençaient à s’éloigner lorsqu’une série de coups de feu a été entendue, envoyant des gens courir sur Amsterdam Avenue en hurlant et en plongeant sur le trottoir. Les agents qui étaient sur place pour assurer la sécurité de l’événement sont rapidement arrivés et ont tiré sur le tireur.

Une fois les coups de feu arrêtés, un grand groupe de policiers, fusils en l’air, s’est approché du suspect armé alors qu’il gisait blessé en haut des marches, près des immenses portes de la cathédrale.

«Ne bougez pas! Ne bougez pas », ont crié certains officiers.

Les ambulances sont arrivées quelques instants plus tard.

Le commissaire de police Dermot Shea et le chef du département Terence Monahan se sont rendus sur les lieux.

Avant le début des coups de feu, le concert mettait en vedette des membres de la chorale de la cathédrale se tenant éloignés sur les marches de pierre portant des masques en raison de la pandémie de coronavirus.

«C’était tout simplement magnifique, puis à la fin, cette personne a commencé à tourner. Tout le monde est sous le choc », a déclaré une porte-parole de la cathédrale, Lisa Schubert, au New York Times. «Le tireur aurait pu tuer beaucoup de gens. Il y avait des centaines de personnes ici et il a tiré au moins 20 fois.

Il n’était pas clair si le tireur visait des gens ou tirait en l’air.

«L’événement Carols for the Community de cet après-midi a été interrompu par un individu armé, qui a déclenché une série de coups de feu en l’air depuis nos marches. Heureusement, aucune blessure n’a été signalée parmi les participants et le suspect est en garde à vue « , a déclaré la porte-parole de la cathédrale Iva Benson par e-mail. court par cet acte de violence choquant.

La cathédrale est l’une des plus grandes du monde. La construction a commencé en 1892 et est toujours incomplète. L’église a été connectée à de nombreux sommités de New York et à des événements notables au cours de sa longue histoire. Le président Franklin Delano Roosevelt était un fiduciaire. Il a accueilli les services commémoratifs du marionnettiste Jim Henson et du chorégraphe Alvin Ailey, ainsi que des conférenciers au fil des ans, dont Nelson Mandela et l’archevêque Desmond Tutu, d’Afrique du Sud.