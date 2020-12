Un homme armé criant « Tuez-moi! » a ouvert le feu depuis les marches de l’église cathédrale Saint-Jean-le-Divin de New York juste après un spectacle de choeur en plein air dimanche, et a lui-même été abattu par la police, selon la police et un photographe de Reuters sur les lieux.

Personne d’autre n’a été touché par des coups de feu grâce à l’action rapide de trois agents sur les lieux qui ont confronté le suspect, a déclaré le commissaire de police de New York, Dermot Shea, aux journalistes à la suite des violences de fin d’après-midi dans l’Upper West Side de Manhattan.

Le suspect, qui n’a pas été identifié, a été frappé au moins une fois à la tête pendant la fusillade et a été transporté d’urgence dans un hôpital local, où il a été déclaré mort. M. Shea a déclaré que la police avait tiré un total de 15 coups sur le suspect.

La police a récupéré deux armes de poing semi-automatiques de la scène et un sac appartenant apparemment au suspect qui contenait une boîte pleine d’essence, de la corde, du fil, plusieurs couteaux, une Bible et du ruban adhésif, selon M. Shea.