Un homme armé abattu par des agents fédéraux, selon le FBI

Des agents fédéraux ont ouvert le feu sur un homme armé devant le siège de la CIA à McLean, en Virginie, lors d’une impasse de plusieurs heures lundi, ont annoncé les autorités.

NBC News, citant deux responsables de l’application des lois, a rapporté qu’un intrus avait tenté de pénétrer en voiture dans les locaux de la CIA sans y avoir accès vers 18 h HE, et avait été arrêté par des gardes armés. La négociation de la CIA avec l’intrus a duré des heures, selon NBC News.

L’individu a ensuite été abattu par des agents du FBI après une impasse, a confirmé le bureau dans une déclaration à USA TODAY et plus tard. posté sur Twitter.

Le FBI a déclaré qu’il examinait l’incident.

« Le FBI prend au sérieux tous les incidents de fusillade impliquant nos agents ou membres du groupe de travail », indique le communiqué. « Le processus d’examen est approfondi et objectif, et est mené aussi rapidement que possible dans les circonstances. »

Le suspect est sorti de son véhicule avec une arme lorsque des policiers l’ont abattu, selon le FBI. Le suspect non identifié a été emmené dans un hôpital local et son état n’était pas immédiatement connu, a déclaré le FBI.

«En coordination avec nos partenaires locaux d’application de la loi, nous nous attaquons à une situation de sécurité juste à l’extérieur du périmètre sécurisé du siège de la CIA près de notre porte principale. Notre complexe reste sécurisé, et nos agents de sécurité chargés de l’incident sont le seul personnel de l’Agence directement impliqué », a déclaré une porte-parole de la CIA dans une déclaration antérieure à NBC.

Une ambulance était arrivée sur les lieux après une série de coups violents comme des coups de feu, abc signalé.

Les protocoles de sécurité de la CIA se sont intensifiés après qu’un Pakistanais ait abattu deux employés de la CIA et en ait blessé trois autres devant le siège de l’agence d’espionnage en 1993.

Un officier de police du Capitole américain a été tué en avril après qu’un homme a percuté une voiture dans une barrière de sécurité près du bâtiment du Capitole américain.