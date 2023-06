Un homme armé a utilisé les réseaux sociaux pour attaquer des Juifs avant la fusillade mortelle de la synagogue de Pittsburgh, selon les jurés

PITTSBURGH (AP) – Un homme armé qui a tué 11 fidèles dans une synagogue de Pittsburgh n’a cessé de dénoncer sur les réseaux sociaux sa haine du peuple juif avant l’attaque de 2018, selon des preuves présentées mardi lors de son procès fédéral pour la peine de mort.

Les procureurs tentent de montrer que Robert Bowers était motivé par une hostilité extrême envers les Juifs lorsqu’il a ouvert le feu sur la synagogue Tree of Life pendant les services du sabbat et a commis l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Le chauffeur de camion de 50 ans est inculpé de 63 chefs d’accusation, dont des crimes haineux ayant entraîné la mort et l’entrave au libre exercice de la religion ayant entraîné la mort. Certaines des accusations sont passibles d’une peine de mort potentielle.

Les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de conclure leur affaire mercredi après-midi. Il n’était pas clair si la défense prévoyait d’appeler des témoins.

Alors que le procès en était à sa troisième semaine, les témoignages se sont tournés vers l’utilisation par Bowers de Gab – une plate-forme de médias sociaux populaire auprès de l’extrême droite – pour faire avancer ses opinions antisémites.

Le profil Gab de Bowers disait « Les Juifs sont les enfants de Satan », et il a publié, aimé ou partagé un flux de contenu virulemment antisémite, selon des dizaines d’exemples fournis au jury lundi et mardi. Bowers a qualifié les Juifs « d’ennemi public numéro un », selon un message lu par un agent du FBI, a parlé avec approbation d’Adolf Hitler et de l’extermination nazie des Juifs, et a partagé une image qui disait « le seul bon Juif est un Juif mort ».

William Braniff, un expert en terrorisme au département américain de la Sécurité intérieure qui a examiné l’activité de Bowers sur les réseaux sociaux, a déclaré aux jurés que Bowers utilisait des symboles et des termes associés aux idéologies nazies, antisémites et suprématistes blanches.

Le matin de l’attaque, Bowers a publié un article sur HIAS, une agence juive qui aide les réfugiés à se réinstaller aux États-Unis. Dor Hadash, l’une des trois congrégations qui partageaient le bâtiment Tree of Life, a travaillé avec HIAS.

« HIAS aime amener des envahisseurs qui tuent notre peuple. Je ne peux pas rester assis et regarder mon peuple se faire massacrer. Vissez vos optiques, j’entre », a posté Bowers.

Travaillant pour épargner sa vie, les avocats de Bowers ont reconnu qu’il était le tireur mais tentent de soulever des questions sur le mobile. La défense a suggéré qu’il n’avait pas agi par haine religieuse mais plutôt par croyance délirante que les Juifs permettaient le génocide en aidant les immigrants à venir aux États-Unis.

Les survivants ont déjà témoigné de la terreur qu’ils ont ressentie ce jour-là lorsque Bowers a fait irruption dans la synagogue et a tiré sur tous ceux qu’il pouvait trouver, tandis que des policiers ont témoigné d’avoir échangé des coups de feu avec Bowers, qui s’est rendu après avoir été abattu à trois reprises. Sept personnes ont été blessées dans le saccage, dont cinq policiers.

Mardi également, le juge a rejeté une demande des avocats de Bowers de tenir une audience et de limiter potentiellement les témoignages sur l’impact de la victime pendant la phase de sanction prévue du procès.

La défense avait fait valoir que la « nature intrinsèquement émotionnelle et potentiellement écrasante » des témoignages des survivants et des proches des victimes pourrait être préjudiciable à Bowers et influencer injustement les jurés qui doivent décider de le condamner à mort ou à la prison à vie.

Dans une décision, le juge a déclaré qu’une audience pour examiner les preuves proposées par le gouvernement lors de la phase de détermination de la peine n’était pas justifiée, mais a averti les procureurs de « se tenir à l’écart de tout témoignage qui pourrait franchir la ligne ».

