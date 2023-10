Un homme armé à la recherche du gouverneur du Wisconsin, Evers, revient avec un fusil

Un homme armé exigeant de parler au gouverneur du Wisconsin a été arrêté dans la capitale de l’État, a déposé une caution et est revenu – pour ensuite être de nouveau arrêté.

L’homme torse nu, qui portait une arme de poing dans un étui, a été placé en garde à vue mercredi après-midi pour port illégal d’arme à feu dans l’immeuble.

Mais il a déposé une caution et est revenu ce soir-là avec un fusil d’assaut.

Le gouverneur Tony Evers, un démocrate, n’était pas dans son bureau du Capitole à ce moment-là, selon un responsable de l’État.

Mais le bureau du gouverneur lui-même a refusé de commenter, déclarant à la BBC « nous ne commentons pas les menaces spécifiques à la sécurité ou les services de sécurité du gouverneur ».

M. Evers était présent au Capitole plus tôt mercredi pour rencontrer des individus témoignant contre une série de projets de loi.

S’adressant aux journalistes lors d’un événement dans l’Oregon jeudi, il a déclaré : « La police du Capitole a pris le contrôle de la situation, donc c’est terminé, mais c’est toujours quelque chose que vous ne voulez pas voir arriver. »

« Je ne parle jamais de ce que font mes agents de sécurité ou de ce qu’ils envisagent de faire. Mais chaque fois que quelque chose comme ça se produit, ils réévaluent évidemment », a-t-il ajouté.

L’homme armé s’est approché du bureau de M. Evers mercredi vers 15h00 HNE (19h00 GMT), selon Tatyana Warrick, porte-parole du département de l’administration du Wisconsin.

Elle a déclaré qu’il avait un chien en laisse avec lui lorsqu’il s’est présenté au bureau de sécurité à l’extérieur du bureau du gouverneur et qu’il a refusé de partir jusqu’à ce qu’il rencontre M. Evers.

Un seul policier est assis au bureau du premier étage du bâtiment, qui abrite également une salle de conférence et des bureaux pour le procureur général.

Le public a libre accès au bâtiment du Capitole et il n’y a pas de détecteurs de métaux aux entrées.

Les armes peuvent être introduites dans le bâtiment si elles sont dissimulées et si le porteur est titulaire d’un permis valide, mais que l’homme les portait ouvertement et n’avait pas de permis.

Mme Warrick a déclaré qu’il avait été arrêté par la police du Capitole sans incident, que son arme à feu avait été saisie comme preuve et que son chien avait été remis au contrôle des animaux de la ville.

Mais après avoir été incarcéré dans la prison locale du comté de Dane, il a déposé une caution et est retourné au Capitole juste avant 22h00 HNE avec un fusil chargé de type AK 47. Le bâtiment ferme à 19h00 HNE.

Les policiers lui ont parlé, lui ont demandé de fouiller son sac à dos et ont trouvé « une matraque pliable de type policier, ce qui est illégal car l’homme n’avait pas de permis de transport dissimulé valide », a déclaré Mme Warrick.

L’agresseur potentiel a été placé en garde à vue une seconde fois mercredi soir pour une évaluation psychiatrique « sur la base de déclarations préoccupantes », a-t-elle précisé.

Mme Warrick n’a pas pu confirmer à la BBC si l’homme reste en détention.

La police de la ville de Madison n’a pas non plus confirmé où se trouvait l’homme, mais a déclaré dans un rapport de police : « Le sujet a été placé en détention préventive et transporté dans un hôpital local. »

L’homme n’a pas encore été publiquement identifié, mais la police du Capitole l’a nommé dans un bulletin envoyé jeudi aux législateurs et à leur personnel avec sa photo en pièce jointe.

La police a déclaré qu’il leur avait dit qu’il « continuerait à venir dans la capitale jusqu’à ce qu’il parle au gouverneur de la violence domestique envers les hommes ».

Ils ont ajouté qu’il « a probablement accès à une grande quantité d’armes et qu’il est à l’aise de les utiliser », et que les législateurs devraient « faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils sont en contact » avec lui.

Aucune accusation judiciaire ne semblait avoir été déposée contre l’homme jeudi.

Evers est devenu la cible de violentes menaces

Aux États-Unis, les responsables publics et élus sont actuellement confrontés à un nombre croissant de menaces de violence.

Ils comprennent des personnalités de premier plan, telles que des gouverneurs et des juges de la Cour suprême, ainsi que des personnalités moins connues comme des membres de conseils scolaires locaux.

M. Evers a été élu gouverneur du Wisconsin en 2018 et a été réélu l’année dernière, à chaque fois avec des marges étroites dans un État très disputé entre les deux partis.

Le poste de gouverneur de l’ancien éducateur a effectivement servi de veto individuel contre plusieurs textes législatifs soutenus par les républicains.

En juin, un habitant de Madison a été condamné à un an de prison pour avoir proféré des dizaines de menaces, via messagerie vocale, courrier électronique, Facebook et autres méthodes, contre M. Evers et d’autres représentants de l’État.

Ses avertissements à M. Evers étaient de nature très explicite, y compris des messages faisant référence au gouverneur comme à un « homme mort ambulant » et à « un homme marqué ».

L’incident de jeudi survient plus d’un an après que M. Evers soit apparu sur la liste noire d’un homme armé précédemment accusé d’avoir attaché la fermeture éclair et tué par balle un juge de comté à la retraite à son domicile du Wisconsin.

La liste noire portant le nom de M. Evers comprenait également ceux du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et de la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer, cible d’un complot d’enlèvement en 2020.