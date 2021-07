Un homme apporte une balance au restaurant pour prouver que le steak est insuffisant et découvre qu’un repas de 6 onces est en fait la moitié de la taille

Un HOMME a sorti sa propre balance dans un restaurant pour prouver que son steak était trop maigre – et a découvert que son repas était LA MOITIÉ de la taille qu’il était censé être.

Antonio Chacon était sorti pour un repas d’anniversaire avec sa famille au Texas Roadhouse à Pueblo, Colorado, lorsqu’il a commandé ses côtes levées et son steak, avec des frites et de la purée de pommes de terre.

Antonio Chacon était sorti dîner avec sa famille dans le Colorado, aux États-Unis Crédit : Kennedy News

Il a sorti son propre jeu d’ÉCHELLES et l’a pesé à sa table – avant de faire honte au restaurant en ligne Crédit : Kennedy News

Alors que la nourriture du jeune homme de 22 ans était apportée de la cuisine, il a remarqué que le surlonge semblait « vraiment petit ».

Antonio dit qu’il a ensuite couru vers sa voiture et a ramené ses balances de sa boîte à outils, les plaçant sur la table devant lui alors que le serveur regardait « choqué ».

Il s’est ensuite plaint que le bifteck de surlonge de 6 onces pesait en réalité 3,68 onces, soit près de la moitié du poids annoncé, avant de publier une photo en ligne nommant et faisant honte au restaurant.

Le message a maintenant attiré plus de 16 000 réactions et 92 000 partages – mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux l’ont qualifié de « chose la plus Karen de tous les temps », soulignant que le poids de la viande indiqué est AVANT la cuisson, pas après.

Mais le client reste imperturbable par la révélation et insiste sur le fait qu’un steak ne devrait pas rétrécir autant après la cuisson – exhortant les autres restaurateurs à emporter une balance avec eux afin qu’ils puissent eux aussi peser leur viande avant de manger.

Antonio, de Pueblo, dans le Colorado, aux États-Unis, a déclaré: « C’était mon anniversaire. J’ai commandé les côtes levées et le steak. J’ai eu un steak de 6 onces et quand ils l’ont apporté, il avait l’air vraiment petit.

« J’y ai déjà mangé et je connais mes steaks. Je n’avais jamais vraiment pensé à les peser [before].

« S’il s’agit d’un steak de 6 onces, vous auriez pensé que ce serait 6 onces quoi qu’il arrive – même lorsqu’il est cuit. »

EN FAIRE UN REPAS

Antonio affirme qu’il s’est ensuite précipité vers sa voiture, rapportant de petites balances électroniques pour mesurer la viande sous la surveillance du serveur.

Antonio a déclaré: « J’ai dit au directeur et au serveur. Ils ne m’ont pas cru que cela n’avait pas l’air bien.

« J’y suis allé avec ma mère, mon père, ma petite amie et mes frères et mes deux belles-filles. Ils riaient.

« Mon père a dit » va chercher cette échelle que nous venons de recevoir « . Je l’ai attrapée et j’ai demandé la permission. Je me suis assuré de demander au manager principal parce que je me serais senti irrespectueux de le faire si je ne l’avais pas fait.

« J’ai demandé au manager ‘pensez-vous que je peux le peser?’ Elle a dit « oui, pas de problème. Allez-y ».

« J’ai couru vers ma voiture. J’avais la balance dans ma boîte à outils dans mon coffre.

« Je suis allé dans ma malle, je l’ai attrapé et j’ai utilisé le papier d’emballage. J’en ai arraché un morceau, je l’ai mis sur la balance puis j’ai mis le steak.

« Il pesait 3,6 oz. Le serveur m’a dit ‘oh, ça va peser 4 oz ou 5 oz’. J’ai dit ‘non, ça a l’air petit. On dirait un repas pour enfants’. J’avais commandé un repas pour adultes.

« C’était la première fois que cela arrivait, mais là encore, je n’avais pas pensé à le peser avant.

« Je n’ai jamais su que le steak avait rétréci. Je suppose que c’est un peu le cas, mais il ne devrait pas rétrécir autant.

« Un Texas Roadhouse est un restaurant assez haut de gamme et vous penseriez que vous obtiendrez 6 onces si vous commandez 6 onces.

« Je conseillerais certainement aux autres de le faire à l’avenir pour éviter de se faire prendre. »

DEMANDES DE DÎNER

Après sa plainte et la pesée de la viande, Antonio affirme que le personnel a gentiment refait son repas et a même demandé au chef cuisinier de lui apporter sa nourriture.

Antonio a déclaré: « Ils m’ont fait une remise. Le serveur a même été choqué. Il a dit » putain, tu as raison « .

« J’ai dit ‘ouais, je sais. J’ai commandé ça plusieurs fois et je sais ce que c’est que 6 onces’.

« Ils ont même demandé à leur chef cuisinier de m’apporter un nouveau steak. Ils ont refait le steak. Il avait l’air bien plus gros et bien meilleur.

« Le serveur était un gars plus jeune et il n’était pas si gêné parce qu’il était jeune.

« La gérante était un peu embarrassée et choquée, alors elle m’a tout de suite donné un nouveau steak. »

Depuis sa publication en ligne, Antonio affirme que certaines personnes se sont moquées de lui, tandis que d’autres ont affirmé qu’elles avaient été inspirées à faire de même.

Antonio a déclaré: « Les gens parlaient de merde, puis d’autres étaient également inspirés.

« C’était drôle. Beaucoup de gens parlaient de trucs disant » oh, c’est une échelle de drogue « . Ce n’était pas le cas.

« Ils ont dit qu’il y avait des trucs blancs mais j’avais mon petit frère et il jouait avec la salière et tout. »

Certains utilisateurs de médias sociaux ont commenté avec incrédulité la plainte d’Antonio, soulignant que le poids est toujours avant la cuisson, tandis que d’autres ont plaisanté en disant que c’était de sa faute pour avoir commandé son steak bien cuit.

Alors qu’Antonio a demandé son steak bien cuit, il admet qu’il était un peu trop cuit à son goût.

Sal Musto a déclaré: « C’est 6 onces lorsque vous le commandez, puis ils le cuisinent et il pèsera évidemment moins. »

RD McLymore a déclaré: « Maintenant, je dois définitivement apporter ma balance avec moi. »

Brandon Jones a déclaré: « Vous avez en fait emmené une balance dans un restaurant? Si ce n’est pas la chose la plus Karen que j’ai jamais vue, alors je ne sais pas ce que c’est. »

Terry Dedman a déclaré: « Ne commandez pas bien cuit et commandez votre steak correctement. »

Ashley Doherty a déclaré: « Votre première erreur a été de bien le faire. »

Texas Roadhouse a été approché pour commentaires.