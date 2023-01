“Un homme appelé Otto” dépasse les attentes au box-office

Les ventes de billets étaient « particulièrement dynamiques dans les théâtres des petites villes », selon Sony Pictures Entertainment, qui a sorti le film PG-13. Environ 60% des acheteurs de billets étaient des femmes et 46% des participants avaient plus de 55 ans, a déclaré Sony. “A Man Called Otto” a reçu des critiques chaleureuses (68% positives, selon Rotten Tomatoes), l’évidence de l’intrigue étant la principale plainte. Mais les acheteurs de billets ont adoré, comme en témoigne un 96 % d’audience positive sur les tomates pourries.

Pour la plupart, ces films s’adressaient au public des côtes. “A Man Called Otto”, cependant, a été commercialisé auprès du public du cœur. Les foules sont sorties dans des endroits comme Detroit, Minneapolis, Denver et Salt Lake City, ont déclaré des analystes du box-office. Aucun des 75 meilleurs cinémas du film n’était situé à Los Angeles ou à New York, ce qui est très inhabituel.

“Le public des films pour adultes originaux reviendra absolument dans les salles, si nous ne les oublions pas”, a déclaré Tom Rothman, président du Sony Motion Picture Group, dans un e-mail. “Et si vous êtes capable de toucher un accord en Amérique centrale, cela peut être particulièrement fort.” Au début du week-end, les analystes avaient prédit que “A Man Called Otto” rapporterait environ 10 millions de dollars, soit 50% de moins que le résultat réel.

“A Man Called Otto” a coûté environ 50 millions de dollars (hors frais de marketing), avec un financement partagé par TSG Entertainment et SF Studios, une société suédoise de cinéma et de télévision. Remake d’un film suédois et basé sur un roman à succès, “A Man Called Otto” est l’histoire poignante d’un veuf déprimé qui se retrouve dans une amitié inhabituelle avec un nouveau voisin. Hanks partage la vedette avec Mariana Treviño et un chat nommé Sméagol. Le film a été réalisé par Marc Forster, connu pour “Finding Neverland” et “Quantum of Solace”.

Les meilleurs films au box-office nord-américain au cours du week-end étaient des vestiges à grande diffusion. En premier lieu, « Avatar : The Way of Water » (Disney) a collecté environ 38,5 millions de dollars entre vendredi et lundi, pour un total de 563 millions de dollars sur cinq semaines (1,9 milliard de dollars dans le monde). “M3gan”, une comédie d’horreur d’Universal, s’est classée deuxième, avec des ventes de billets estimées à 21,2 millions de dollars, pour un total de 60 millions de dollars sur deux semaines (91 millions de dollars dans le monde).