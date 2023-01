Un homme anglo-iranien apparaît dans une «confession» fortement modifiée diffusée à la télévision iranienne

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un homme anglo-iranien condamné à mort pour avoir prétendument espionné contre l’Iran, a donné des informations aux agents du MI6 sur le programme nucléaire iranien, selon une «confession» fortement éditée diffusée à la télévision d’État iranienne.

Au cours de la vidéo, Alireza Akbari est également interrogé sur l’assassinat du plus grand scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, qui a été abattu en 2020.

“Ils voulaient connaître les hauts fonctionnaires en fonction des grands développements… par exemple il (l’agent britannique) m’a demandé si Fakhrizadeh pouvait être impliqué dans tel ou tel projet et j’ai dit pourquoi pas”, a déclaré M. Akbari dans l’agrafe.

Il a été diffusé par des agences de presse proches du Corps des gardiens de la révolution islamique un jour après que des responsables iraniens ont confirmé qu’une condamnation à mort avait été prononcée contre M. Akbari pour espionnage au profit des services de renseignement britanniques.

Le langage de la vidéo semble vague et la vidéo semble décousue – probablement en raison d’un montage lourd. Les médias d’État iraniens ont l’habitude de diffuser de prétendus aveux de suspects dans des affaires politiquement chargées pour justifier des peines de mort et de prison.

M. Akbari est un ancien vice-ministre iranien de la Défense, qui a été arrêté en 2019 et reconnu coupable d’espionnage l’été dernier. Les allégations d’espionnage concernent des pourparlers nucléaires passés entre l’Iran et les pays occidentaux, selon des informations.

M. Akbari a déclaré qu’il avait avoué des crimes qu’il n’avait pas commis, après des mois d’interrogatoires et de torture présumée, selon un enregistrement audio diffusé par BBC Persian.

« J’ai été interrogé et torturé pendant plus de 3 500 heures en 10 mois. Tout cela a été enregistré sur caméra… En utilisant la force d’une arme à feu et en proférant des menaces de mort, ils m’ont fait avouer des allégations fausses et sans fondement », a allégué M. Akbari dans le message audio.

Le ministère britannique des Affaires étrangères avait refusé de commenter les vidéos.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Leo Docherty, a déclaré jeudi au Parlement: “Nous n’avons pas de nouvelles aujourd’hui et ce serait une erreur de ma part de spéculer sur d’éventuelles activités futures.”

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a appelé les autorités iraniennes à ne pas procéder à l’exécution de M. Akbari.

“L’Iran doit arrêter l’exécution du ressortissant anglo-iranien Alireza Akbari et le libérer immédiatement”, a-t-il déclaré plus tôt cette semaine. “Il s’agit d’un acte politiquement motivé par un régime barbare qui a un mépris total pour la vie humaine.”

L’épouse de M. Akbari, Maryam, a déclaré qu’elle avait été invitée à une «réunion finale» à la prison où il a été placé à l’isolement, signe apparent que son exécution est imminente.