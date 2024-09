Un homme ampute son pénis avec une hache après avoir consommé des champignons à psilocybine

Dans un rapport de cas sans précédent, des médecins autrichiens ont documenté le premier cas connu d’amputation du pénis induite par la psilocybine. Après avoir consommé une grande quantité de champignons magiques, un homme de 37 ans souffrant de dépression et d’abus d’alcool s’est tranché le pénis avec une hache. Heureusement, les médecins ont pu refixer une partie de l’organe amputé. Le cas unique est détaillé dans le Méga journal de chirurgie.

La psilocybine est un composé psychédélique naturel présent dans certaines espèces de champignons, souvent appelés « champignons magiques ». Lorsqu’il est ingéré, le composé est décomposé dans l’organisme pour produire de la psilocine, une substance qui affecte les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau. Cela peut conduire à diverses expériences altérant l’esprit, notamment des hallucinations, des changements dans la perception du temps et des changements émotionnels intenses. L’utilisation de la psilocybine a une longue histoire, remontant aux cultures anciennes qui l’utilisaient à des fins religieuses ou spirituelles.

Aujourd’hui, la psilocybine retient l’attention dans la recherche médicale en raison de ses bienfaits thérapeutiques potentiels. Les scientifiques étudient son utilisation dans le traitement de maladies telles que la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique. En particulier, des études ont montré des résultats prometteurs quant à la capacité de la psilocybine à soulager les symptômes chez les personnes souffrant de trouble dépressif majeur, même lorsque d’autres traitements ont échoué.

Outre son potentiel thérapeutique, la psilocybine intéresse les neuroscientifiques pour ce qu’elle révèle sur le fonctionnement interne du cerveau. En étudiant comment la psilocybine perturbe et altère le fonctionnement normal du cerveau, les chercheurs peuvent mieux comprendre comment le cerveau produit la conscience, traite les émotions et construit la perception de soi. Ces découvertes ont le potentiel d’améliorer notre compréhension de divers problèmes de santé mentale et d’ouvrir de nouvelles voies de traitement.

Cependant, même si la psilocybine s’est révélée prometteuse en milieu clinique, son utilisation en dehors de ces environnements contrôlés peut entraîner des conséquences dangereuses. Le cas décrit en Autriche rappelle brutalement que, dans certaines circonstances, la psilocybine peut provoquer des réactions psychologiques extrêmes, notamment lorsqu’elle est prise à fortes doses ou par des personnes ayant des antécédents de problèmes de santé mentale.

Le rapport de cas publié par des médecins de l’hôpital Feldkirch en Autriche décrit les détails choquants d’un homme de 37 ans qui a consommé une forte dose de psilocybine et, au cours d’un épisode psychotique grave, s’est amputé du pénis à l’aide d’une hache. L’homme, qui avait des antécédents de dépression et d’abus d’alcool, a ingéré quatre ou cinq champignons à psilocybine séchés alors qu’il restait seul dans une maison de vacances isolée.

Peu de temps après avoir consommé les champignons, l’homme a commencé à éprouver une hallucination ou un délire terrifiant, qui l’a amené à prendre une hache et à couper son pénis en plusieurs morceaux. Les détails de l’événement ne sont pas clairs pour le patient, car il ne se souvient pas entièrement de ce qui s’est passé.

L’homme aurait attaché un morceau de tissu autour de sa région génitale pour contrôler le saignement et aurait placé les parties coupées de son pénis dans un pot rempli de neige. Il a ensuite quitté la maison, saignant abondamment, à la recherche d’aide. Un passant l’a trouvé dans un état confus et a appelé les secours. L’homme a été transporté vers un village voisin, puis vers un hôpital, où il est arrivé environ cinq heures après l’amputation.

À son arrivée, le patient était dans un état critique, ayant perdu une quantité importante de sang. Il a été immédiatement emmené au bloc opératoire, où les médecins ont travaillé pour le stabiliser et contrôler le saignement. Son pénis était contaminé par de la terre et de la neige, et certaines parties de l’organe étaient gravement endommagées. Les chirurgiens ont pu sauver le gland (la pointe du pénis) et environ deux centimètres de la tige du pénis, mais les autres sections étaient trop endommagées pour être réparées.

Remarquablement, la replantation a été un succès, malgré les défis importants posés par l’étendue des blessures et de la contamination. Malgré les difficultés initiales, l’état du patient s’est amélioré après l’opération, même s’il continuait à souffrir de graves symptômes psychotiques, notamment des hallucinations auditives et des délires religieux. Il a été placé sous soins psychiatriques et son traitement comprenait des médicaments antipsychotiques pour aider à contrôler les hallucinations. Son état mental s’est progressivement stabilisé et après une semaine, il a été ramené au service d’urologie pour poursuivre sa convalescence.

Dans les semaines qui ont suivi l’opération, la patiente a connu quelques complications. Une nécrose superficielle (mort des tissus cutanés) s’est développée sur le gland de son pénis, probablement due à la perte de flux sanguin pendant la période d’ischémie, mais celle-ci a guéri avec le temps. Remarquablement, le patient a pu retrouver une certaine fonction érectile dans les trois mois suivant l’opération, bien que la longueur totale de son pénis ait été considérablement réduite en raison des dommages. Lors de sa dernière visite de suivi, il était capable d’uriner normalement en position assise, bien qu’une complication mineure appelée hypospadias se soit développée, où l’ouverture urétrale est située plus bas que la normale.

Bien que ce cas soit le premier cas documenté d’auto-amputation induite par la psilocybine, il attire l’attention sur un phénomène plus large d’automutilation lors d’épisodes psychotiques, en particulier chez les individus souffrant de problèmes de santé mentale sous-jacents. Connus sous le nom de syndrome de Klingsor, ces événements rares mais extrêmes impliquent souvent des blessures auto-infligées aux organes génitaux et peuvent être associés à toute une gamme de troubles psychiatriques, de la schizophrénie à la psychose induite par une substance.

Les rapports de cas sont généralement utilisés par les médecins et les chercheurs pour documenter des événements médicaux inhabituels ou rares. Ils offrent de précieux exemples concrets de la façon dont certains médicaments, traitements ou conditions peuvent se manifester dans des circonstances uniques. Cependant, comme les rapports de cas se concentrent généralement sur un seul patient, ils ne fournissent pas le type de données générales et statistiquement significatives nécessaires pour établir des conclusions définitives sur un médicament ou une maladie.

En d’autres termes, bien que ce cas démontre que la psilocybine peut, dans de rares cas, conduire à des épisodes psychotiques graves et à l’automutilation, cela ne signifie pas que ce résultat est courant ou susceptible de se produire chez la plupart des personnes qui consomment de la psilocybine. En fait, la majorité des recherches sur la psilocybine ont montré que le médicament est relativement sûr lorsqu’il est utilisé dans des environnements contrôlés sous la supervision d’un professionnel.

Malgré leurs limites, les rapports de cas jouent un rôle essentiel dans l’avancement des connaissances médicales. Ils aident les médecins à identifier les effets secondaires rares, les risques potentiels et les meilleures pratiques pour gérer les cas complexes. Dans le cas de la psilocybine, des rapports comme celui-ci pourraient influencer les futures lignes directrices concernant son utilisation thérapeutique et souligner la nécessité d’un dépistage minutieux des patients avant d’administrer des traitements psychédéliques.

Le rapport de cas, «Replantation pénienne après auto-amputation suite à une psychose médicamenteuse induite par la psilocybine», a été rédigé par Andreas P. Berger et Alfred Hobisch.