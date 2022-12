Un homme américain vole l’enfant Jésus de la crèche avant Noël

Les décorations de Noël sont incomplètes sans la scène de la Nativité qui représente la naissance de Jésus. Un homme américain a décidé qu’il était acceptable de voler l’attraction principale de la scène de la Nativité sur une place de la ville du Texas. Malheureusement pour lui, il a été filmé par des caméras de vidéosurveillance et maintenant la police est à la recherche de l’homme qui a attrapé la figurine de l’enfant Jésus. Le clip, partagé par les flics, montrait l’homme se précipitant vers la scène de la Nativité. Il se dirige droit vers la figurine de l’enfant Jésus et l’attrape par les jambes avant de la glisser sous son bras et de se précipiter. Les flics ont montré un gros plan de l’homme et de la voiture dans laquelle il s’est échappé.

Pas un HOMME très SAGE pour voler la crèche de Sundance Square. vous le reconnaissez, veuillez appeler le 817-392-3956.Rapport # 2200325146 pic.twitter.com/FKmHcNCi3p– Police de Fort Worth (@fortworthpd) 20 décembre 2022

De nombreux utilisateurs de médias sociaux se demandaient ce qui avait pu pousser l’homme à voler la figurine. Ils étaient sûrs que c’était soit parce qu’il essayait d’apporter la figurine à quelqu’un, soit parce qu’il installait correctement la scène de la Nativité. Quoi qu’il en soit, cela ne ressemblait pas à une infraction grave pour beaucoup. D’autant plus que ces affichages publics ont toujours des figurines de secours.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Cet homme a volé ce bébé avec la confiance de reprendre quelque chose qui vous appartient à juste titre. Il faudrait peut-être enquêter sur celui qui a monté cette scène de la Nativité.

Cet homme a volé ce bébé avec la confiance de reprendre quelque chose qui vous appartient de droit. Vous voudrez peut-être enquêter sur celui qui a mis en place cette crèche. — Rob (@ Rpeters75) 20 décembre 2022

« Pardonnez-moi, mais Jésus ne devrait pas vraiment être là avant minuit ce dimanche, n’est-ce pas ? Qui diable est votre concepteur de production, un athée ? » lire un autre tweet.

Pardonnez-moi, mais Jésus ne devrait pas vraiment être là avant minuit ce dimanche, n’est-ce pas ? Qui diable est votre concepteur de production, un athée ? – John Costello (@ streamside1070) 20 décembre 2022

Un utilisateur a tweeté : « Sweet Baby Jesus ! J’ai l’impression que vous pouvez vous attendre à son retour le matin de Noël. On dirait que quelqu’un prend trop au sérieux l’étiquette de la nativité.

Doux bébé Jésus ! J’ai l’impression que vous pouvez vous attendre à son retour le matin de Noël. On dirait que quelqu’un prend trop au sérieux l’étiquette de la nativité— Star (@ICantYouCanLord) 20 décembre 2022

La scène de la Nativité a ses origines remontant à environ 1 500 ans. Comme prévu, cette tradition a changé au fil du temps. Saint François d’Assise est souvent crédité de la création de la première crèche. Ses disciples croient qu’il a évoqué la naissance de Jésus en installant une mangeoire remplie de foin, d’un bœuf et d’un âne, en 1223. Bien qu’il s’agisse peut-être de la première crèche vivante enregistrée, ce n’était pas la première représentation visuelle de Jésus. début de la vie.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici