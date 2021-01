Un homme de Californie a été arrêté après s’être caché dans une zone sécurisée de l’aéroport international O’Hare de Chicago pendant trois mois.

Aditya Singh a été accusé d’intrusion criminelle dans une zone réglementée et de vol de délit.

Il a déclaré à la police qu’il avait eu peur de voler en raison de la pandémie de coronavirus.

L’homme de 36 ans est détenu à la prison du comté de Cook à Chicago et pourrait être libéré moyennant une caution de 1000 dollars (828 €). Il lui est interdit d’entrer dans l’aéroport.

Il devrait retourner au tribunal à la fin du mois.

La juge Susana Ortiz du comté de Cook a exprimé sa crainte que quelqu’un puisse rester si longtemps dans une zone sécurisée à l’aéroport sans que personne ne s’en aperçoive.

Il serait arrivé de Los Angeles en octobre et aurait été arrêté samedi.

« Le tribunal trouve ces faits et circonstances assez choquants pour la période présumée pendant laquelle cela s’est produit », a déclaré le juge. « Étant dans une partie sécurisée de l’aéroport sous un faux badge d’identité prétendument, basé sur la nécessité pour les aéroports d’être absolument sécurisés pour que les gens se sentent en sécurité pour voyager, je trouve que ces actions présumées font de lui un danger pour la communauté. »

Singh n’avait pas de casier judiciaire et on ne sait pas pourquoi il était à Chicago en premier lieu.

Selon le Chicago Tribune, la procureure adjointe de l’État, Kathleen Hagerty, a déclaré que des employés d’United Airlines avaient appelé la police après que l’homme eut montré un badge d’identité d’un responsable des opérations qui l’avait signalé manquant en octobre.

Singh avait «peur de rentrer chez lui à cause du COVID», a déclaré Hagerty, et a déclaré aux autorités qu’il avait trouvé le badge et que d’autres passagers à l’aéroport lui avaient donné de la nourriture.