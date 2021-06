Nous avons tous rêvé de devenir milliardaire du jour au lendemain, de nous réveiller dans un monde où nous n’aurions pas à faire notre travail habituel pour survivre, et tout sera réglé avec l’argent sans fin. Bien que cela ressemble à un monde fantastique, le rêve est presque devenu réalité pour cet homme géorgien nommé Chris Williamson. Chris, qui avait tenté sa chance avec des investissements sur le marché de la cryptographie, s’est réveillé un matin pour se rendre compte que son portefeuille avait atteint plus de 1 000 milliards de dollars du jour au lendemain. Au début, il pensait qu’il dormait encore, et c’était une sorte de rêve avant de compter le chiffre à 13 chiffres de son portefeuille. Mais comment cela pourrait-il être possible ? Chris n’avait investi que 20 $ dans une monnaie numérique nommée Bunny Rocket, qui s’est soudainement transformée en un billion de dollars du jour au lendemain dans son application Coinbase. Cependant, cela n’était arrivé qu’à cause d’un problème technique dans l’application et non d’un revirement de fortune pour lui.

S’adressant à Fox News à propos de l’incident, Chris a déclaré que la devise Rocket Bunny sur son compte Coinbase n’afficherait pas le même chiffre lorsqu’il tenterait de la retirer sur une autre plate-forme. Après cela, il a contacté le support de l’application Coinbase et s’est rendu compte que tout ce qui le transformait en milliardaire était un problème technique.

Partageant l’incident dans un Tweet, il a publié des captures d’écran de son portefeuille ainsi qu’une réponse par courrier électronique qu’il a reçue de Coinbase après les avoir contactés au sujet du problème.

Chris a dit qu’il s’attendait à ce que la grosse somme d’argent disparaisse de son portefeuille, mais au lieu de cela, il montre toujours un mouvement quotidien dans les chiffres. Il a envoyé plusieurs e-mails à la plateforme de trading crypto. Dans l’un des e-mails, il a plaisanté sur son projet de construire un méga yacht en forme de pingouin avec l’argent de son portefeuille.

Chris a dit que s’il avait obtenu cette somme d’argent dans la vraie vie, il aimerait l’utiliser pour aider les gens. Il envisage d’ouvrir une clinique gratuite et de rembourser le prêt immobilier de sa sœur avec une somme énorme. Pour l’instant, son compte est gelé et il n’est pas autorisé à effectuer un retrait ou à transférer les pièces sur son compte.

