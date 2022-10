Un homme américain saute dans la rivière pour éviter d’être arrêté et reste sous l’eau pendant une heure

Dans ce qui ressemble à une scène tirée d’un film hollywoodien, un homme américain a sauté dans une rivière et est resté sous l’eau pendant près d’une heure pour éviter d’être arrêté. Il était poursuivi par les flics, soupçonné de possession de drogue. Pour conclure la poursuite effrénée et à grande vitesse de la police, il a sauté dans la rivière St. Johns. Il était sous l’eau pendant un certain temps avant d’être arrêté, a rapporté Fox 35 Orlando.

Un porte-parole du bureau du comté de Seminole Sherriff affirme que l’accusé, Leonides, était dans la rivière pendant environ une heure avant de se faire prendre. Les députés d’Orange Country ont été menés dans une course-poursuite à travers plusieurs comtés de Floride alors qu’ils tentaient de mettre la main sur un camion volé. Selon certaines informations, les agents de Seminole Country ont tenté d’arrêter l’accusé à l’aide de bâtons d’arrêt pour excès de vitesse. Suite à cela, lorsque l’outil de dégonflage des pneus a en quelque sorte arrêté la voiture sur la route nationale (SR) 415, Leonides est sorti de sa voiture et a sauté dans la rivière.

Après l’avoir détenu, il a été emmené à l’hôpital pour vérifier s’il avait des blessures. Alors qu’il n’avait aucune blessure, on a découvert qu’il était en possession de fentanyl. De plus, un sac de méthamphétamine a également été retrouvé dans son camion. En conséquence, l’agresseur a été appréhendé pour avoir fui la police. Il a été accusé de possession de méthamphétamine et de fentanyl. Alors que les autorités le poursuivaient, elles ont fermé les routes pendant environ une heure. Cependant, la circulation a repris comme d’habitude après la détention de l’accusé.

Selon le rapport, l’accusé avait un mandat du comté de Lake pour un vol à main armée présumé, et ses privilèges de conduite avaient déjà été suspendus pour avoir couru et échappé aux forces de l’ordre.

Cependant, ce n’était pas la première fois que quelqu’un sautait dans la rivière en essayant de fuir les flics en Floride. En 2020, un homme de 36 ans, Daniel Christopher Booth, s’est caché sous l’eau dans un étang alors qu’il tentait d’échapper aux policiers. Apparemment, il vendait de la méthamphétamine.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici