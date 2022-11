Un homme américain salué comme un héros pour avoir combattu un agresseur armé qui a tiré dans une clinique

Certains héros ne portent pas de capes. Un clip, qui fait maintenant le tour d’Internet, montre la bravoure d’un de ces héros. Publié sur la communauté Reddit, le clip montrait un homme, armé d’un fusil, entrant dans une clinique de méthadone à Buffalo, New York. Au début, tout le monde dans le vestibulaire se fige, puis l’attaquant tire vers le mur derrière le futur héros. Cela envoie l’homme non armé dans l’action, et il se précipite vers l’attaquant. Le poussant dans un coin, l’homme le tient jusqu’à ce que deux autres agents de sécurité se précipitent.

Découvrez le clip ici:

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont salué l’action de l’homme non armé. Ils ont remarqué qu’il était un héros de la vie réelle. Certains ont même mentionné qu’il est assez fort lorsqu’un fusil se déclenche à l’extérieur, ils ne peuvent pas imaginer à quel point il doit être fort à l’intérieur. Un utilisateur de Reddit a commenté: “Il a de forts instincts naturels, c’est bien pour lui, j’adore quand je vois les instincts naturels des gens se déclencher et qu’ils passent en mode puissance.”

“C’est fou de voir un vol ou un combat se dérouler en une fraction de seconde en temps réel. Je suis content que mon homme n’ait pas été blessé », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit: «Ce qui est étonnant, c’est que beaucoup d’autres personnes auraient choisi« geler sur place et se recroqueviller en boule »ou« continuer à essayer de forcer la porte en criant », mais il n’a même pas pensé à faire cela et vient de faire la chose la plus efficace l’une après l’autre en pleine adrénaline.

Pendant ce temps, un autre utilisateur de Reddit a mentionné qu’il y avait plus d’un héros réel dans cette vidéo. Ils ont ajouté que plusieurs autres personnes ont également fait preuve de courage dans la vidéo. Par exemple, les gardes de sécurité qui sont sortis de l’arrière-boutique devraient également être salués comme des héros. Ils sont volontairement sortis par la porte dérobée pour aider après avoir entendu un coup de feu.

L’utilisateur a mentionné que dans de telles situations, il est facile de se cacher où il se trouve ou de manquer d’une entrée arrière. Pourtant, les gardes de sécurité sont sortis, même pas pleinement conscients de la situation.

