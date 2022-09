Un homme américain remporte étonnamment Rs 79 Lakh à la loterie à laquelle il a participé sans le savoir

L’univers fonctionne de manière folle, nous laissant souvent surpris. Un homme du Michigan a vécu le même phénomène après avoir remporté un jackpot lors d’un tirage de loterie auquel il a participé sans le savoir. Selon un rapport de Times Now, l’homme chanceux a gagné 100 000 $ (environ Rs 79 lakh) à la loterie. Il se trouve que l’homme de 58 ans du comté d’Oakland a acheté quelques billets Diamond Riches de 300 000 000 $ en utilisant l’application en ligne de Michigan Lottery.

Il a dit aux officiels qu’il avait scanné quelques billets non gagnants mais qu’il n’avait aucune idée que cela le ferait participer au tirage sans le savoir. L’homme a gagné les numéros en cadeau et n’a donc jamais tenté de lire le dos du billet. Le gagnant de la loterie a déclaré: «J’ai acheté quelques-uns des billets Diamond Riches de 300 000 000 $ et je les ai scannés sur l’application Lottery après les avoir grattés pour les revérifier. Je n’ai jamais lu le dos du billet, donc je ne savais pas qu’en les scannant, j’ai gagné des entrées dans un cadeau.

Lorsque l’homme du Michigan a reçu l’e-mail contenant les détails du jackpot, il était complètement confus. L’e-mail en question affirmait qu’il avait gagné 100 000 $ lors du tirage de 300 000 000 $ Diamond Riches Second Chance du 17 août. L’homme a immédiatement appelé les responsables de la loterie pour vérifier de quoi parlait l’e-mail et il s’est avéré être l’une des plus grandes surprises de sa vie. . Il a expliqué: «J’ai appelé la loterie pour voir de quoi parlait l’e-mail, c’est à ce moment-là que j’ai appris que la numérisation des billets m’avait inscrit dans un tirage. C’était une telle surprise.

Dans le dernier développement, l’homme chanceux du Michigan a déjà visité le siège de la loterie pour réclamer le gros prix. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il prévoyait de faire avec l’argent du jackpot, l’homme a révélé qu’il avait l’intention de dépenser l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille et les aider en cas de besoin.

Notamment, l’homme du Michigan a choisi de rester anonyme.

