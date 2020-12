Il n’est pas très rare de confondre une peluche avec une chose réelle – en particulier dans le cas des animaux à fourrure, il est assez courant de supposer que la peluche est en fait un vrai animal. Récemment, quelque chose de similaire s’est produit dans un comté de Multnomah dans l’Oregon, aux États-Unis.

Dans une publication sur Facebook, le département a informé qu’il avait reçu un appel d’un SW Portlander. La personne a informé qu’il avait vu un gros chat. D’après la description, il semblait que le gros chat était assis sur un endroit légèrement surélevé. L’incident a été signalé dans le quartier de Green Hills.

D’après la description donnée par l’appelant, l’animal ne semblait pas agressif et ressemblait à quelque chose de semblable à un guépard. Ce qui est bien plus intéressant, c’est le fait que l’adjoint Sullivan, qui est arrivé sur place avec la plus grande prudence, était également d’avis que l’animal était un vrai gros chat et non un jouet en peluche. Ce n’est que lorsqu’il s’est approché très près de l’animal qu’il a réalisé la vérité.

De plus, l’adjoint Sullivan, alors qu’il était en route, avait également contacté le zoo de l’Oregon pour lui demander s’il y avait des animaux manquants. Le zoo a informé que tous leurs animaux se trouvaient dans les locaux du zoo. Cette possibilité étant écartée, il est certain que cela l’aurait rendu plus curieux d’où le gros chat aurait pu venir.

Décrivant son expérience il a dit: «J’ai utilisé mes compétences de ninja pour me faufiler sur la bête. J’ai utilisé mes compétences de ninja pour me faufiler sur la bête. Bien sûr, je suis resté stupéfait de pouvoir me rapprocher de si près pour quelques photos. Il s’est avéré que c’était un animal en peluche!

Le ministère a apprécié les efforts de la personne qui a repéré le jouet ressemblant à un guépard et a immédiatement signalé l’incident. Ils ont dit que les guépards dans la région ne sont pas du tout communs et que si c’était un vrai, cela aurait pu causer une grande panique dans le quartier. Ils ont également exhorté les gens à ne pas hésiter à approcher le département pour observer toute activité inhabituelle d’animaux, etc.

Le ministère a également mentionné certaines choses à ne pas faire: