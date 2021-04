Les gens font des records du monde dans les arènes les plus inhabituelles, laissant les internautes stupéfaits. Le pseudo Instagram officiel de Guinness World Records partage de temps en temps des photos et des vidéos de fabricants de disques, publiant sur leurs talents extraordinaires. Un tel record intrigant a été créé par un homme aux États-Unis pour le hula hoop en position de planche. Le clip a été téléchargé sur la page officielle de Guinness World Records le 23 avril, mettant en vedette un homme allongé sur deux tables en position de planche tout en faisant du hula avec son abdomen. L’homme a été identifié comme étant ObaroEne Otitigbef de Albany, New York, USA. À la fin du clip, on peut le voir souriant avec une joie et une fierté absolues après avoir établi le record du monde du «cerceau de la plus longue durée en position de planche abdominale» à 3 minutes 16 secondes.

Regardez la vidéo ici:

Dans la section des commentaires de leur propre message, GWR a partagé des informations supplémentaires sur plusieurs enregistrements créés par ObaroEne Otitigbe alias « M. O. » L’organisation a révélé que M. O détient également des records pour le « plus grand nombre d’escaliers consécutifs montés en hula hoop (734) et la plus longue distance en se balançant sur des anneaux en hula hooping: 152,52 mètres (500 pieds 4,68 pouces). »

Les images remarquables ont attiré l’attention car elles ont recueilli près de 5 vues lakh et plus de 45 000 likes. Les internautes ont inondé la section des commentaires de réponses pleines d’esprit tout en applaudissant les efforts et la détermination de M. O.

Un utilisateur s’est piqué sur lui-même et a écrit qu’il « ne peut même pas faire une planche pendant 3 minutes ». Un autre a écrit: «C’est 316 siècles en années humaines».

Un autre commentaire intéressant demandait si quelqu’un d’autre « pouvait ressentir la fatigue dans sa région abdominale » après avoir regardé la vidéo. Une autre personne a déclaré qu’elle ne pouvait faire aucune de ces deux choses (planche et hula hoop).

Une personne a écrit: « Ces disques sont de plus en plus étranges. » ObaroEne a remercié les téléspectateurs pour leurs aimables commentaires et leurs souhaits.

