Un homme américain, qui a perdu la vue à cause du cancer, crée une prothèse oculaire ; Internet est étonné

Perdre un œil à cause du cancer peut être l’une des pires choses qui puisse arriver à une personne. On s’attendrait à ce que quelqu’un vive dans la douleur et l’angoisse après la perte, mais certaines personnes sont si optimistes qu’elles tournent même les chances en leur faveur. L’un d’eux est un ingénieur américain du nom de Brian Stanley, qui, après avoir perdu un œil à cause du cancer, a transformé son handicap en une innovation « accrocheuse ».

Brian, qui se décrit comme un passionné de gadgets et un innovateur, au lieu d’acheter un cache-œil ou un œil artificiel, a créé son propre œil prothétique. Le hic, c’est que l’œil prothétique fonctionne également comme une lampe de poche. Brian affiche maintenant fièrement son œil droit brillant, qui émet un faisceau de lumière, le faisant apparaître comme un robot ou un androïde dans un film de science-fiction.

Il continue de partager des vidéos et des photos de son œil futuriste sur sa poignée de médias sociaux et les gens l’ont comparé au T-800, le cyborg emblématique joué par Arnold Schwarzenegger dans les films Terminator, où son œil robotique a la même lueur. Dans l’un de ses propres messages, Brian dit également qu’il a ajouté une nouvelle couleur à l’œil, le faisant ressembler à la «pierre de puissance», l’une des pierres à l’infini présentées dans l’univers cinématographique Marvel.

La lumière fonctionne de la même manière qu’une lampe de poche standard. Dans l’une de ses vidéos, Brian a montré comment la lumière fonctionne dans une pièce noire. La lumière pouvait éclairer les régions sur lesquelles Stanely concentrait son œil, et elle était suffisamment puissante pour éclairer la pièce sombre.

La lampe Titanium Skull, comme Brian l’a surnommée, peut fournir 20 heures de lumière sur une seule charge ou batterie. La lumière semble fonctionner sur un capteur de proximité.

