Un homme américain qui a découvert Rs 50 Crore dans une unité de stockage a été forcé de le rendre, voici pourquoi

Les gens se demandent souvent quelle somme d’argent peut transformer leur vie. Plus de 6 millions de livres (environ Rs 50 crore) semble assez bon. En fait, c’est plus que suffisant. Cet homme a découvert que cette somme d’argent aurait pu être la sienne, mais il a fini par la donner. Bien sûr pas par choix. Le commissaire-priseur Dan Dotson, l’animateur de l’émission de télévision américaine Storage Wars, a révélé qu’il avait vendu une unité de stockage d’occasion pour 477 $ (environ Rs 38 000). Ce qu’il y avait à l’intérieur valait beaucoup plus. Alors que l’unité de stockage a été revendue en 2018, la découverte n’a été faite que récemment.

S’adressant à The Blast, Dan Dotson a révélé qu’il était à la vente aux enchères caritative Cars, Stars et Rock N ‘Roll en Californie ce week-end lorsqu’un inconnu l’a approché avec cette information. Il a mentionné qu’une femme asiatique plus âgée était assise à la table à côté de lui et n’arrêtait pas de regarder. Il avait l’impression qu’elle avait quelque chose à lui dire. dit Dan. “Finalement, elle s’est approchée et m’a dit que son mari travaillait avec un gars qui m’avait acheté une unité pour 500 $ et avait trouvé un coffre-fort à l’intérieur.”

La femme a en outre expliqué que son mari avait apporté le coffre-fort à un serrurier. Il a été brisé et ils ont découvert des millions de dollars en espèces. Dan Dotson. Cependant, les nouveaux propriétaires n’ont pas pu garder l’argent car les choses se sont compliquées. La femme a dit qu’un avocat les avait contactés. Il a prétendu représenter le propriétaire de l’unité de stockage d’origine et l’argent qui s’y trouvait. S’ils rendaient l’argent, il était prêt à leur offrir 600 000 $ (environ Rs 4 Crore) en récompense. La femme et son mari ont décliné l’offre. Bientôt, une deuxième offre a été faite. Ils pourraient garder 1,2 million de dollars (environ Rs 9 Crore) et rendre les 6,3 millions de dollars restants (environ Rs 51 Crore). Cela a été accepté par le couple.

Dan Dotson et sa femme, Laura, pensent qu’il s’agit du casier le plus précieux qu’ils aient jamais vendu. Lorsqu’on lui a demandé comment une telle somme d’argent pouvait se trouver dans un coffre-fort, The Mirror a cité Dan disant: «7,5 millions de dollars à l’intérieur d’une unité, je ne pense pas que vous l’oublierez, mais peut-être que vous étiez juste dans une position où quelqu’un d’autre en était responsable, je ne sais pas.

Storage Wars est une émission de télé-réalité américaine où des commissaires-priseurs professionnels achètent, vendent et explorent des unités de stockage pour des articles rentables et intéressants.

