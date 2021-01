Un début malheureux dans la journée d’un homme de Caroline du Nord a bouleversé quand il a découvert qu’il avait remporté un prix de loterie de 2 millions de dollars quelques heures après avoir frappé deux cerfs avec sa nouvelle voiture.

Anthony Dowe, de Leland, a eu un accident sur le chemin du travail, a déclaré mardi la North Carolina Education Lottery dans un communiqué. Cela a gâché sa journée, alors il est rentré chez lui, s’est couché et s’est endormi.

«Puis je me suis réveillé et j’ai vérifié mes billets. J’ai vérifié le quatrième billet et j’ai vu le «4», puis le numéro suivant et le numéro suivant et le numéro suivant », dit-il. «Je suis genre ‘Wow!’ C’était juste fou.

Son billet gagnant du Mega Millions correspondait aux cinq balles blanches. Les chances? 1 sur 12,6 millions.

Dowe a pris son billet pour un magasin et a gagné 1 million de dollars. Ce prix a doublé lorsque le billet 2x Megaplier a été tiré.

«Je suis allé montrer à mon père et à ma mère et tout le monde était heureux», a-t-il déclaré.

Lundi, il a réclamé son prix au siège de la loterie à Raleigh et a remporté environ 1,4 million de dollars après impôts.

«Ça fait du bien», dit-il. «Je vais juste réparer les choses sur la maison de ma mère et de mon père et faire réparer ma voiture, la rembourser et la voiture de ma nièce.

Le reste, a-t-il dit, ira aux économies.