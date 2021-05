Un homme américain parcourt des milliers de kilomètres avec un hibou coincé devant un camion

Un homme se déplaçant de l’Alabama au sud-ouest de la Floride a parcouru des centaines de kilomètres avec un hibou coincé dans la calandre de son camion. Le hibou a survécu. Torie Gray a déclaré avoir vu un véhicule devant lui faire un écart sur l’Interstate 75 pour éviter le grand-duc d’Amérique. Mais d’une manière ou d’une autre, il l’a heurté et il s’est logé dans le camion. Gray a déclaré qu’il n’était pas au courant de la situation avant d’arriver à Naples, où il envisage de vivre. Gray dit qu’il a vu les dommages causés à son véhicule et à la chouette à l’intérieur, mais il n’était pas sûr qu’il était toujours en vie. Gray a appelé le Conservancy of Southwest Florida, qui a envoyé un volontaire pour aider à déloger l’oiseau.

Finalement, ils l’ont fait, et les deux hommes s’étonnaient que la chouette soit en bonne forme. Gray a déclaré que l’oiseau avait fait plus de dégâts au camion qu’à lui-même.

«Personne ne sait comment il est vivant. Il avait perdu quelques plumes, mais il était assez alerte », a déclaré Tim Thompson, bénévole au conservatoire. «Chaque personne a été choquée. Ils ne peuvent pas y croire. Je pense que c’est juste une histoire incroyable.

