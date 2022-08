Un homme américain pagaie sur 61 kilomètres dans un bateau citrouille géant à l’occasion de son 60e anniversaire pour établir un record du monde

Un citoyen du Nebraska a décidé de s’offrir quelque chose d’unique à l’occasion de son 60e anniversaire et a donc établi un record du monde Guinness pour commémorer l’occasion. Duane Hansen, un résident de Bellevue, a établi le record du monde d’aviron dans le fleuve Missouri dans un bateau local – une citrouille géante de 383 kilogrammes.

Hansen avait nommé la citrouille “Berta” et avait de grands projets pour la courge. Ce n’était pas juste une autre pièce maîtresse. Une fois adulte, Hansen a évidé la citrouille et a décidé de la ramer dans le fleuve Missouri jusqu’à un point où il remporte le titre de record du monde Guinness.

Le 27 août, vers 7 h 30 du matin, Hansen a atteint les quais publics de Bellevue avec sa gourde géante de 383 kilogrammes et a entrepris un voyage avec ses amis et sa famille présents pour en être témoins. Il a tenté de faire un voyage de 38 miles (environ 61 kilomètres) dans son bateau citrouille géant. Quelques-uns d’entre eux l’ont suivi tout au long de sa “promenade en bateau” pour cliquer sur des photos, des vidéos, et s’assurer que tout se passait en toute sécurité. Hansen a ramé et navigué pendant environ onze heures avant de s’arrêter et ensuite le rivage.



Les responsables de la ville de Bellevue ont partagé une publication sur Facebook félicitant Hanson pour l’exploit qu’il a réalisé à l’occasion de son 60e anniversaire. Le message disait: «M. Hansen est un résident de longue date du Nebraska qui aime cultiver de grosses citrouilles, des courges et d’autres légumes comme passe-temps. Il a eu cette idée lors de sa visite dans l’Ohio et a vu une autre personne tenter d’établir ce record qui est actuellement de 30 milles. Cela semble être une façon unique, sinon un peu folle, de célébrer son 60e anniversaire, qui était hier.

Jetez un oeil au post ici:

https://www.facebook.com/bellevuene/posts/pfbid0JL4oHvsk2f4zU2u7GaQJzHDSDydcLFLwRvYJ4KUPSCCBadiqZoAyucxbsp57n8L3l

Parlant de son expérience, Hansen, dans une interview avec Nebraska News, a déclaré: «Vous devez être au top tout le temps – tout le temps. Les bateaux quittent les vagues et vous devez tout arrêter et simplement vous accrocher et rouler avec ces vagues. C’était mauvais.

Hansen a eu la motivation d’essayer de battre le record lors d’un séminaire de trois jours à Portland, Ore, où il a rencontré une dame qui détenait le record à “25 miles”. Le Guinness World Record n’a pas encore reconnu et présenté officiellement le titre du record à Hansen, mais il espère en être témoin très bientôt.

