Un homme américain obtient 50 milliards de dollars sur son compte et devient plus riche que Richard Branson pendant un certain temps

Imaginez que vous vous réveillez un matin et voyez la notification sur votre téléphone que des milliards ont été crédités sur votre compte. Que vas-tu faire? Bien sûr, vous serez choqué car le fait d’avoir des milliards sur votre compte changera votre fortune du jour au lendemain. Eh bien, un homme en Amérique a eu un choc agréable lorsqu’il a remarqué que 50 milliards de dollars avaient été crédités sur son compte par erreur, et il a été, pendant un certain temps, le 25e homme le plus riche du monde.

Selon un rapport du Daily Star, en juin 2021, Darren James, un résident de la Louisiane américaine, et toute sa famille ont été stupéfaits lorsque Darren a vu une notification sur son téléphone indiquant que son compte avait crédité 50 milliards de dollars. Dès qu’il a vérifié le compte bancaire, il n’en a pas cru ses propres yeux car il n’avait jamais vu une telle somme.

Selon un autre rapport, après avoir obtenu cet argent sur le compte Darren, le père de deux enfants est devenu pendant un certain temps le 25e homme le plus riche du monde. Il est également devenu 10 fois plus riche que Richard Branson, le propriétaire du groupe Virgin. Après l’arrivée de l’argent, Darren a eu peur et a commencé à penser que si tant d’argent avait été crédité soudainement, alors les gens iraient aussi chez lui pour le vérifier. Il a immédiatement contacté sa banque et l’a informée de cette affaire.

Il a dit qu’il n’avait ni gagné ni donné cet argent, il est venu par erreur. Darren lui-même travaillait auparavant comme agent d’application de la loi au ministère de la Sécurité publique de Louisiane et est maintenant devenu agent immobilier. Lorsqu’il a informé sa banque Chase, ils ont gelé ce montant après vérification. Cet argent est resté sur son compte pendant environ 3 jours mais il n’a pas pu l’utiliser. Après trois jours, cet argent a finalement été débité du compte.

