Un homme américain malade de payer ses factures construit son propre haut débit et obtient Rs 20 Crore du gouvernement

Un homme du Michigan, ennuyé par la lenteur de son haut débit et les lourdes charges de son réseau à fibre optique, a construit son propre haut débit et reçoit maintenant 2,6 millions de dollars, soit environ 20,7 crores de roupies par le gouvernement. Jared Mauch, un résident du comté de Washtenaw, en avait assez de la lenteur de la vitesse Internet de 1,5 Mbps fournie par son fournisseur de réseau. Il a cherché une connexion par fibre optique auprès d’une autre entreprise, mais ils ont proposé d’étendre la connexion à sa maison rurale pour une somme énorme de 50 000 $ (~ 40 lakhs).

« S’ils l’avaient fixé à 10 000 $, je leur aurais fait un chèque. Il était si élevé à 50 000 $ que cela m’a fait me demander si cela en valait la peine. Pourquoi devrais-je les payer pour étendre leur réseau si je n’en retire rien ? » Jared a dit à Ars Technica.

Plutôt que de se contenter d’une impasse qui se dressait devant lui, Jared, ingénieur réseau, a décidé de créer son propre fournisseur d’accès Internet (FAI). Jared a créé son propre haut débit sous le nom de Washtenaw Fiber Properties LLC. Partant d’environ 70 clients dans sa région, Jared est passé à près de 600 clients en 2021.

Le gouvernement américain, dans le cadre du Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds, a alloué 71 millions de dollars au comté, dont une partie est consacrée à l’expansion du haut débit. Le service à large bande de Jared a remporté l’appel d’offres pour l’ensemble du projet et a reçu une somme de 2,6 millions de dollars pour ladite expansion.

Jared offre à ses clients des vitesses Internet allant de 100 Mbps à 1 Gbps. Les forfaits Internet vont de 55 $ (~ Rs 4 379) à 79 $ (~ Rs 6 290) par mois. Jared, dans sa région, a résolu le problème qui prévaut aux États-Unis. Les zones rurales manquent d’infrastructures modernes pour les services Internet. Selon les données de la Federal Communications Commission, environ 6,5 crores d’Américains n’ont pas accès aux haut débit fixes et non satellites. Le nombre pourrait être plus élevé que ce qui est cité.

