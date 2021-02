Un homme de l’Utah, aux États-Unis, a ouvert la cour avant de sa résidence aux sans-abri. Darin Mann, 31 ans, qui avait déjà un jardin coopératif où il cultivait de la nourriture et en faisait don à des organisations de sans-abri, a déclaré que la mise en place d’un camp pour les sans-abri était nécessaire pour les aider à se remettre sur pied.

La partie avant de la résidence de Mann à Salt Lake City peut accueillir jusqu’à 15 personnes. Le camp, qui a débuté le 15 janvier, est venu en réponse à l’échec des autorités de la ville à résoudre le problème du sans-abrisme, selon Mann.

Mann ajoute que le camp offre aux sans-abri un espace sûr où ils n’ont pas à s’inquiéter d’être expulsés, du moins pour le moment.

«À la mi-janvier, nous avons lancé ce camp sans abri pour aider les personnes aux prises avec le sans-abrisme», a déclaré Mann cité par La Tribune de Salt Lake City. «Ça va très bien jusqu’à présent!»

«Je ne connais pas de cas où des gens ont ouvert leur maison à un camp pour sans-abri», a déclaré Mann, «nous sommes pionniers dans ce domaine.» Les personnes, qui résident actuellement dans les locaux de Mann, ont accès aux médicaments et à la nourriture ainsi qu’aux toilettes de son domicile.

Il y a cependant une chose sur laquelle Mann est très strict: pas de drogue, pas de violence.

Un homme séjournant au camp a déclaré que l’endroit était plus calme et plus sûr qu’une «ville de tentes» normale, qui, selon lui, est «imprévisible» et «dangereuse». Il souhaitait que plus de gens suivent les traces de Mann. «C’est presque de la compassion. Ils ouvrent leurs maisons et ils risquent leur liberté et leur sécurité pour nous aider à nous offrir sécurité et confort.

Une autre personne, qui est arrivée au camp il y a une semaine, a déclaré que c’était «comme une maison», ajoutant qu’il «avait adoré».

Bien que le geste humain de Mann lui ait valu les applaudissements de beaucoup, tout le monde dans la localité n’est pas amusé. Certains préféreraient même que le campement disparaisse.

Par exemple, David Osokow, qui vit dans le quartier, concède que c’est la résidence privée de Mann, mais ajoute « c’est assez irrespectueux pour les autres voisins de commencer un jour à laisser les gens monter des camps et brûler des incendies ».

Même si le département de la santé du comté de Salt Lake n’est pas encore intervenu, les responsables de Salt Lake City ont remis à Mann une violation du code et lui ont ordonné de nettoyer les locaux en deux semaines, Renard13 signalé.