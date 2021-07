Un homme américain gagne 5 crores de roupies avec un pari de 75 roupies au casino de l’Indiana

Quand vous avez de la chance, même le sol que vous touchez se transforme en or, disent-ils. Quelque chose de similaire est arrivé à un homme dans l’Indiana aux États-Unis. Un pari de seulement 1 $ (Rs 75) sur une machine à sous au French Lick Casino de l’Indiana lui a valu 69 623 $ (environ Rs 5 crore) – le plus gros de l’histoire du casino en activité depuis plus de 16 ans maintenant.

Selon le casino, ce paiement le plus important de son histoire était plus du double de son précédent jackpot record de 265 888 $ remporté en 2013.

Parlant du jackpot à WTHR.com, Jeff Whereatt, le directeur des machines à sous du casino, a déclaré que des jackpots aussi énormes étaient une rareté dans l’Indiana, en particulier dans un casino privé.

Il a ajouté que dans des endroits comme Vegas où il existe une option pour lier des propriétés, de tels gros jackpots étaient courants, mais pour l’Indiana, c’est un gros problème.

Dans un autre similaire récit d’Afrique du Sud, un homme de Durban a remporté le plus gros jackpot PowerBall en 2021 et le deuxième de l’histoire avec 158 millions de rands sud-africains. Ce qui a rendu sa victoire plus intéressante, c’est le fait qu’il a acheté le billet de loterie quelques heures avant l’annonce du résultat pour seulement R 15.

Le gagnant a utilisé un processus de sélection manuel à l’aide de l’application bancaire Absa pour sélectionner les numéros gagnants 1, 12, 36, 38, 41 et PowerBall numéro 7.

La directrice générale d’Ithuba, Charmaine Mabuza, a félicité le gagnant pour son jackpot et a révélé qu’il s’agissait de la plus grande victoire de jackpot en ligne depuis qu’Ithuba a repris l’opérateur de loterie en 2015.

Le jackpot Powerball perdu de 112 millions de rands a été remporté le 4 mai par deux personnes. Toute personne gagnant R50000 ou plus à la loterie reçoit des conseils financiers approfondis ainsi que l’annulation d’experts qualifiés pour aider les gagnants à faire face à leur nouvelle situation financière.

