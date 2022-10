Un homme américain, fasciné par les extraterrestres, construit un centre d’accueil pour les OVNIS

Les OVNI (Objets Volants Non Identifiés) sont un sujet d’intérêt pour de nombreuses personnes dans le monde depuis des années. Les scientifiques pensent également que notre planète ne peut pas être la seule à abriter la vie dans le vaste univers. Mais alors qu’ils trouvent des moyens de trouver des preuves de la vie extraterrestre, certaines personnes sont déjà obsédées par les extraterrestres. Un homme de Caroline du Sud nommé Jody Pendarvis, pour sa part, a même construit un centre d’accueil OVNI pour les extraterrestres en 1994.

Avant Elon Musk, il y avait un homme de Bowman, en Caroline du Sud, du nom de Jody Pendarvis. En 1994, il a commencé à construire un centre d’accueil pour extraterrestres appelé UFO Welcome Center. Je me suis arrêté aujourd’hui. Il tient toujours pic.twitter.com/HPqWUt2uMz – ment nelson (@mentnelson) 22 août 2021

Dans un tweet publié le 23 août 2021, un utilisateur a partagé des photos du centre d’accueil avec la légende – “Avant Elon Musk, il y avait un homme de Bowman, en Caroline du Sud, du nom de Jody Pendarvis. En 1994, il a commencé à construire un centre d’accueil pour extraterrestres appelé UFO Welcome Center. Je me suis arrêté aujourd’hui. Il tient toujours.

Des images du site montraient un panneau indiquant « UFO WELCOME CENTER ». Le centre d’accueil pour extraterrestres comprend également une place de parking pour les ovnis. Les images ont également montré un énorme espacement de la taille d’un OVNI, qui est la principale attraction du centre.

L’utilisateur a également partagé une vidéo de VICE dans la section des commentaires de son tweet, qui montrait Jody Pendarvis faisant une visite du centre d’accueil construit par lui. Il a invité les journalistes et leur a fait visiter ce qu’il appelle le “vaisseau spatial”.

Il a également nommé une pièce à l’intérieur une “salle des machines expérimentales” et a déclaré qu’il l’utilisait comme une installation de stockage car le moteur n’était pas encore arrivé. Il s’est appelé le capitaine du navire et a partagé que tout ce que les extraterrestres lui diraient serait un top secret entre eux. Pendarvis a même construit une “salle de contrôle” et a expliqué un tas de choses qu’il y avait placées pour les extraterrestres.

