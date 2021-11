Un homme américain fabrique le plus gros pistolet Nerf du monde pesant 90 kg et établit un record du monde Guinness

Michael Pick de l’Alabama a écrit l’histoire et créé le record du monde Guinness en construisant le plus grand pistolet nerf au monde, qui serait 300% plus gros qu’un pistolet ordinaire. Le pistolet jouet de taille jumbo pèse 90 kilogrammes et mesure 12 pieds et 6 pouces de hauteur. Avant Michael, le record du monde Guinness était avec Mark Rober, qui avait construit un pistolet Nerf de 6 pieds de long. Dans une interview avec Guinness World Records, Michael a partagé que faire entrer le système d’air dans la coque du pistolet était la partie la plus difficile de la construction du pistolet nerf. « Comme ma construction surdimensionnée devait être exactement à l’échelle du pistolet Nerf standard, l’espace avec lequel je devais travailler était très limité », a-t-il ajouté. Heureusement, Michael a trouvé le bon moyen de tout arranger.

Le pistolet Nerf, également connu sous le nom de nerf blaster, est simplement un pistolet jouet qui tire des disques en mousse, des fléchettes ou des balles. Le terme « pistolet nerf » est devenu si populaire qu’il est maintenant devenu un terme générique pour tous les types de pistolets jouets, qu’ils portent ou non la marque Nerf. Les pistolets Nerf sont apparus pour la première fois à la fin des années 1980 et depuis, ils ont été fabriqués sous de multiples formes. Le pistolet nerf général entrerait facilement dans la poignée de votre main. Mais imaginez si le pistolet jouet devient surdimensionné et devient la taille d’un blaster de fusée.

Dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube, Michael a démontré le fonctionnement du pistolet géant. Bien que la tâche semble assez difficile pour un profane, Michael avait l’expérience requise en tant qu’ingénieur logiciel spatial.

Dans la vidéo, Michael a expliqué qu’il avait utilisé toutes ses connaissances pour développer d’abord le modèle de l’arme à l’aide de la conception assistée par ordinateur. Une fois la conception finalisée, il a commencé à travailler sur le pistolet, en utilisant du bois et du contreplaqué. Le détenteur du record du monde Guinness a utilisé une imprimante 3D pour concevoir des pièces complexes, mais la majeure partie de l’arme était en contreplaqué. Pour donner l’aspect authentique d’un pistolet nerf, il a ajouté des sifflets et des cloches. Les fléchettes de 12 pouces du pistolet géant sont constituées de tuyaux en PVC, de mousse et de capuchons imprimés en 3D. Et la capacité de l’arme à tirer ces fléchettes est de 80 km/h.

