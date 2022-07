Un homme américain établit un record pour avoir poussé Peanut Uphill en 7 jours en utilisant uniquement son nez

Si vous pensez connaître les records du monde les plus étranges établis dans le monde, attendez de rencontrer Bob Salem. L’homme, originaire du Colorado aux États-Unis, a récemment battu le record du monde en étant l’homme le plus rapide à pousser une cacahuète sur une montagne en utilisant son nez. Salem, 53 ans, a attaché un engin à son nez et a poussé une cacahuète jusqu’à Pikes Peak dans le Colorado. Bien que l’exploit puisse sembler bizarre, ce n’était pas une promenade de santé pour Salem. Il a entrepris de battre le record à 9 heures du matin le 9 juillet et a atteint le sommet avec la cacahuète au lever du soleil le 15 juillet. Il a fallu sept jours à Salem pour faire rouler la petite noix jusqu’au sommet de la colline. Salem a atteint le sommet sous les acclamations des spectateurs alors qu’il a également reçu une lettre de la ville de Manitou Springs et du maire de la municipalité John Suthers. “Félicitations pour l’achèvement de cette tâche monumentale Bob, nous sommes à jamais reconnaissants qu’elle ait pu avoir lieu dans notre arrière-cour”, lit-on dans un communiqué de la ville de Manitou Springs.

Le gouvernement de la ville de Manitou Springs a également partagé une vidéo sur sa page Facebook où Salem est vu en train de tenter le record. Gardant la sécurité à l’esprit, Salem peut être vu portant des protège-coudes et des genoux alors qu’il est à quatre pattes pour pousser l’arachide sur la pente raide.

Salem n’a pas été le premier à réaliser l’exploit inhabituel car avant lui, trois individus ont réussi à accomplir la tâche. Il y a des décennies, en 1963, un homme nommé Ulysses Baxter a terminé le Peanut Push après avoir entrepris huit jours de voyage ardu.

Bien que Salem soit le troisième individu à tenter la poussée, il a toujours scénarisé l’histoire en étant le premier homme du 21e siècle à le faire. Exprimant sa joie face à cet exploit, Salem a déclaré : « Il n’y a pas de ville comme Manitou Springs. Je suis ravi d’être celui qui apportera ce morceau d’histoire pour célébrer le 150e anniversaire de Manitou Springs. Salem a en outre exhorté tout le monde à visiter Pikes Peak et à découvrir sa riche histoire.

