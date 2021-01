Combien de temps irez-vous pour l’amour de votre animal de compagnie? Quoi que vous disiez, vous ne pourrez pas égaler l’amour et le dévouement de Barry Myrick, basé à New York, pour son chien. Myrick est prêt à aller en prison plutôt que de confier la garde de son animal de compagnie Roxy à son ancien employeur M&M Environmental dans le Queens.

Myrick appelle Roxy son meilleur ami et a même son tatouage sur sa jambe. «Je me suis engagé envers elle il y a longtemps, et rien ne va s’interposer entre elle et moi», a-t-il déclaré dans le New York Post.

Myrick, ancien employé de lutte antiparasitaire, a travaillé avec Roxy pendant quatre ans avant d’être licencié par l’entreprise en mars. Le chien a été fourni par la société M&M, couvrant ses factures de nourriture et de soins médicaux, mais les deux se sont aimés au fil du temps. Roxy vivait avec Myrick et sa femme Joana. Roxy et Myrick ont ​​de bons souvenirs comme celui d’aller faire des randonnées ensemble.

Le lien est tel que Roxy fait désormais partie de la famille du couple. « C’est le plus proche des enfants que nous aurons », a déclaré Myrick.

Mais lorsque la pandémie a mis à mal les économies du monde entier et que les entreprises ont commencé à licencier des gens, les choses ont commencé à se détériorer pour Myrick. Il a choisi d’être licencié plutôt que de pivoter et de travailler pour M&M en tant que nettoyeur COVID sans Roxy. Il a rendu le véhicule, les cartes de crédit et l’équipement de son entreprise, mais s’est tenu étroitement à Roxy.

En juin, Myrick a reçu une lettre de l’entreprise disant que le chien était la propriété de l’entreprise et qu’il devait le rendre au plus tôt. Mais Myrick a refusé et M&M a intenté une action en justice contre lui, l’accusant d’avoir volé le chien.

En août, Myrick a passé 15 heures en prison. La société dit qu’elle prévoyait de réembaucher Myrick d’ici juin, mais il avait déménagé à Philadelphie depuis Brooklyn.

Son avocat dit que lorsque l’entreprise lui a laissé le chien en mars, aucun accord n’a été signé sur la garde du chien. Myrick pense que les antécédents troublés de Roxy l’empêchent de développer un lien affectueux avec un autre entraîneur.