Un homme américain érige une clôture de bouse de vache de 250 pieds de long après un conflit de propriété avec son voisin

Un différend foncier entre deux voisins du Michigan a dégénéré en une situation assez désordonnée et bien, une conclusion malodorante après que l’un d’eux a fini par ériger une clôture entièrement composée de bouse de vache afin de revenir sur l’autre. Le mur, long de 250 pieds, traverse toute la longueur de la pelouse du premier gars, mais l’odeur atteint également son voisin. L’affaire «malodorante» est devenue gênante pour les autorités qui ne peuvent pas forcer l’homme à enlever le mur parce qu’il l’a érigé à l’intérieur de sa propre propriété.

Wayne Lambarth, le voisin « souffrant » en a marre de la puanteur que son voisin a érigée après une querelle entre le duo en 2020. Lamberth a déclaré que son voisin étale généralement le fumier sur le terrain, mais cette fois, il a décidé de faire un clôture hors de celui-ci.

Rapports dit Le grand-père de Lambarth a développé les terres agricoles du canton de Lodi il y a environ 100 ans, mais il s’était disputé avec un agriculteur résidant à côté sur une limite de propriété. Et cette querelle continue a conduit l’autre à construire ce mur fécal récemment. Le mur est devenu une nuisance puante pour Lambarth et les locataires Jaidyn Schwarzel et Coyne Gatto qui vivent sur ses terres. Mais lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, l’homme a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un mur de bouse de vache mais d’une clôture de compost.

Lambarth a déclaré plus tôt que son voisin avait l’habitude de répandre la bouse de vache sur les terres agricoles, mais après le dipspute, il a utilisé tout cela pour créer la clôture malodorante qui mesure près de 250 pieds de long.

Malheureusement, les autorités locales ne peuvent pas faire grand-chose tant que la clôture à fumier reste dans la propriété du voisin, ce qui la rend absolument légale.

