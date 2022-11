Un homme américain détruit une voiture à Disney World, laisse un mot désolé et 100 $

Un utilisateur de Reddit s’est rendu sur Internet pour partager comment son voyage magique à Walt Disney World Resort s’est transformé en cauchemar lorsqu’il est retourné à sa voiture garée. Le Redditor a trouvé la calandre de leur voiture complètement détruite, avec le pare-chocs retiré. Pour aggraver la situation, la personne fautive n’a laissé aucune information de contact qui pourrait aider à régler les réclamations d’assurance. Tout ce que le propriétaire de cette voiture a trouvé était une note disant désolé et cent dollars – loin d’être suffisants pour couvrir les frais de réparation.

Un utilisateur qui passe par Nothingbetter85 a posté une photo de son véhicule Nissan mutilé sur le subreddit r/disneyparks. “Je suis sorti de Hanson chez Eat to the Beat et j’ai trouvé ceci dans le parking avec une note disant désolé et 100 $ mais aucune information pour aider à déposer une réclamation”, a écrit l’utilisateur. L’incident s’est produit au Walt Disney World Resort à Bay Lake, en Floride, selon ESPN Southwest Florida.

L’utilisateur a précisé qu’il avait contacté la sécurité et déposé une plainte auprès de la Florida Highway Patrol (FHP). Cependant, le FHP n’a envoyé personne sur le site puisque le véhicule était inoccupé et sur une propriété privée. Le FHP a également déclaré à l’affiche originale qu’ils “ne verront probablement des images que si une affaire est poursuivie”.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient sympathiques envers la victime de l’incident. Beaucoup ont même offert des conseils utiles. « Appelez votre assureur avant de contacter la sécurité. Vous voulez vous assurer que vous ne parlez pas à sa place, pour d’éventuelles raisons juridiques », a déclaré un utilisateur. Une personne ayant une expérience similaire a suggéré que l’affiche “confirme les lois de l’État pour lequel vous résidez, car de nombreux États empêchent les assureurs de facturer la franchise pour délit de fuite et vous devrez peut-être leur rappeler la loi”.

Donnant aux utilisateurs une idée approximative du peu d’aide que les 100 $ pourraient apporter dans cette situation, un utilisateur a écrit : “Je viens de faire totaliser ma voiture pour des dommages similaires/inférieurs à ceux-ci. L’assurance a affirmé qu’il faudrait 8 600 $ pour réparer.

L’affiche originale indiquait qu’ils avaient parlé à leur assureur, à la sécurité de Disney et aux forces de l’ordre. Cependant, jusqu’à présent, la plupart des itinéraires n’ont pas encore donné de résultats bénéfiques. Cela fait six jours que la photo a fait surface sur le subreddit. Les gens soutiennent l’utilisateur et espèrent pouvoir résoudre le problème rapidement.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici