Un homme américain détruit 17 piments fantômes en une minute et établit un nouveau record du monde Guinness

Gregory Foster, un homme originaire des États-Unis, a battu le record du monde Guinness des poivrons fantômes mangeurs de vitesse, également connus sous le nom de Bhut Jolokia. Selon un communiqué de presse, Gregory Foster a battu le record le 14 novembre 2021, cependant, il a été officiellement enregistré le lundi 8 août. L’amateur de piment a réussi à dévorer environ 110,50 g/3,98 oz ou 17 piments fantômes épicés en une minute. pour franchir le cap. Le Guinness World Records a confirmé que la cascade avait été tentée dans un parc public de San Diego, en Californie, et que le lieu avait été laissé ouvert aux passants pour regarder Foster établir le nouveau record.

De nombreux passants se sont rassemblés pour cliquer sur des photos et des vidéos de l’événement qui les ont sûrement époustouflés. Apparemment, Foster a une passion innée pour manger de la nourriture épicée et il a passé des décennies à entraîner son estomac pour s’habituer à la chaleur des piments épicés. Pour lui, créer le disque était un défi personnel car cela l’obligeait à repousser ses limites.

Selon Guinness World Records, Gregory a déclaré: «Cette tentative de record est un défi personnel pour voir jusqu’où je peux me pousser et mon amour des super piments forts. En tant qu’amateur de piment, j’ai essayé de faire progresser la prise de conscience et l’excitation entourant les piments super chauds là-bas.

Notamment, son amour pour les piments est tel qu’il a également créé une organisation, à savoir Inferno Farms, qui est un fournisseur de sauce piquante artisanale. Il a poursuivi: “Cette tentative n’était qu’un effort personnel pour atteindre un autre record du monde Guinness aux côtés de ma position actuelle. [ones]. J’adore manger du piment et me pousser.

En plus de détenir le record du monde Guinness pour avoir mangé la plupart des poivrons fantômes en une minute, Gregory Foster a deux autres records à son actif. Il a également mangé la plupart des piments Carolina Reaper en une minute qui mesuraient jusqu’à 120 g ou 4,23 oz. En plus de cela, il est également la personne la plus rapide à manger trois piments Carolina Reaper en environ 8,72 secondes. Le premier record a été créé en 2017, tandis que le second a été réalisé en décembre 2021.

Avant Gregory Foster, ce record a été obtenu par Mike Jack, un mangeur de vitesse végétalien qui a réussi à consommer environ 97 g/3,42 oz de piments forts à Londres. Le dernier enregistrement a été créé en mars 2019.

