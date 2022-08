Un homme américain décroche le record du monde Guinness pour avoir gonflé 10 ballons en 60 secondes avec son nez

Le recordman du monde Guinness, David Rush, originaire de l’Idaho, aux États-Unis, a ajouté un autre record à son impressionnant décompte. Il a soufflé 10 ballons en 60 secondes avec son nez. La vidéo partagée par Rush fait maintenant le tour d’Internet. Dans la vidéo, Rush s’est exclamé: “Boy, ça fait du bien, 10 ballons gonflés en une minute en utilisant uniquement mon nez.” Il a également admis dans la vidéo qu’avant de battre le record, il l’avait tenté à plusieurs reprises. Impressionnant, Rush a été rapide car on peut le voir gonfler tous les ballons dans le temps imparti.

Selon le NY Post, David Rush aurait tenté pour la première fois le record du monde d’inflation de ballons avec son nez il y a environ cinq ans, mais le froid, les allergies et d’autres facteurs de santé l’ont empêché de battre le précédent record de neuf ballons.

Voici la vidéo :

Le défi est particulièrement difficile car les règles Guinness exigeaient que le sac du ballon soit gonflé et attaché en une minute. Le résident de Bosie a brisé le précédent record établi par Ashrita Furman de Brooklun qui l’avait établi en 2016.

Ce n’est pas la première fois que Rush bat un record, il est sur le point de marquer 250 records du Livre Guinness des records sous son nom, y compris les titres de jongleur le plus rapide du monde, de jongleur le plus lent du monde, le plus de boules de bowling jonglées et la hache la plus consécutive. prises de jonglage.

Le 22 juin, un homme du district de Salem au Tamil Nadu a rempli l’air de trois tubes de camion par les narines en 9 minutes et 45 secondes pour sensibiliser le public au yoga Pranayama. Nataraj, qui est entraîneur de karaté, a participé à 97 événements différents, dont un pour le Livre Guinness des records du monde.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici