Un homme américain décède d’un virus rare du moustique attrapé dans son jardin et les cas augmentent

Un Américain est décédé la semaine dernière après cinq ans de lutte contre un virus transmis par les moustiques qui tue près de 30 % des patients. La maladie rare fait également son retour dans la région des trois États de la côte Est.

Richard Pawulski, 49 ans, de Colchester, Connecticut, a contracté l’encéphalite équine de l’Est (EEE) alors qu’il effectuait des travaux de jardinage sur sa propriété forestière en août 2019, selon le Poste de New York. Même ceux qui survivent à la première épidémie du virus, qui attaque le cerveau, se retrouvent souvent avec des déficiences durables et des problèmes neurologiques. Lorsque Pawulski a développé cette maladie pour la première fois, il souffrait de graves migraines et vomissait de la bile jaune, mais les médecins étaient confus.

« Je ne plaisante pas quand je dis que votre vie peut changer en un clin d’œil, parce que c’est ce qui nous est arrivé », a déclaré Amellia Pawulski, la fille en deuil de Richard, 18 ans. La poste.

Richard est décédé à 2 h 30 du matin lundi, une semaine après avoir été admis dans un hospice lorsque les médecins ont déterminé qu’« il n’y avait pas grand chose d’autre » à faire pour lui, a déclaré Amellia.

Qu’est-ce que l’encéphalite équine orientale (EEE) ?

Selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), L’encéphalite équine orientale est causée par un virus transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. C’est une maladie rare mais grave. Environ 30 % des personnes qui développent une encéphalite équine orientale grave meurent et de nombreux survivants ont des problèmes neurologiques persistants. Les symptômes de l’encéphalite équine orientale peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée, des convulsions, des changements de comportement et de la somnolence.

Il n’existe pas de vaccins pour prévenir ni de médicaments pour traiter l’encéphalite équine orientale. Les personnes vivant dans des zones où circule le virus de l’encéphalite équine orientale devraient se protéger en évitant les piqûres de moustiques.