Un homme américain de 71 ans parcourt le Pacific Crest Trail de 4 000 km et laisse Internet ravi

L’âge n’est qu’un chiffre et l’histoire virale d’un homme de 71 ans effectuant un Pacific Crest Trail de 4000 km aux États-Unis en est le témoignage. L’homme, identifié comme Pa’at par les utilisateurs d’Instagram Auti et Chris, a conquis plusieurs cœurs sur les réseaux sociaux, laissant ainsi de nombreuses personnes inspirées. Le couple, Auti et Chris, affirment qu’ils ont fait chaque pas aux côtés de l’homme de 71 ans. Ils ont rencontré les personnes âgées à Stehekin, à seulement 80 miles du terminus nord. Le couple Instagram n’était ensemble que depuis quelques jours mais pensait que l’expérience unique resterait avec eux pour toujours.

Tout en partageant la vidéo de l’homme de 71 ans, ils ont écrit: «Pa’at atteint le terminus nord du Pacific Crest Trail après avoir parcouru chaque étape du sentier de 2 653 milles. Peu de gens peuvent dire qu’ils ont accompli un exploit aussi incroyable – surtout pas à 71 ans ! Nous n’avons rencontré Pa’at qu’à Stehekin, à seulement 80 miles du terminus nord, nous ne le connaissions donc que quelques jours avant de terminer, mais il fait partie de ces personnes que vous avez instantanément l’impression de connaître depuis toujours.

Le couple estime que la personne âgée a un cœur d’or et que son optimisme est tout simplement inégalable. “Il a un cœur d’or, l’âme la plus gentille, un optimisme et un courage inégalés. Merci d’être une telle source d’inspiration pour nous, Pa’at », conclut la légende. Dans la vidéo, on peut voir l’homme de 71 ans partager un sourire contagieux alors qu’il atteint la destination. Portant un énorme sac à dos noir, la personne âgée semble extrêmement joviale d’avoir franchi le cap. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a ravi les internautes. Avec plus de 44 000 likes et 6 lakh vues, un barrage d’internautes a fait l’éloge du pur dévouement du vieil homme. Un utilisateur a écrit : « J’ai les larmes aux yeux !! Merci de partager l’incroyable parcours de cet homme. Si belle.” Un autre a commenté: “Wow, c’est magnifique le chemin parcouru par cet homme à son âge pour terminer un si grand objectif.” Un autre a rejoint, “Merveilleux de voir quelqu’un réaliser son rêve, l’émotion honnête est très inspirante.” Pendant ce temps, un internaute a ajouté : « Félicitations Monsieur. Je vous honore ainsi que votre dévouement.

