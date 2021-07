Un homme américain conquiert Internet avec sa danse sur ‘Bachpan Ka Pyar’ dans une vidéo virale – Regarder | Buzz News

New Delhi: Alors que tout le pays vibre au rythme de la chanson virale ‘Bachpan Ka Pyar’ chantée par un adorable petit garçon nommé Sahadev, la chanson semble également devenir populaire à travers le monde. Dans une tournure des événements, un homme américain, Ricky Pond, s’est récemment rendu sur Instagram pour partager une vidéo hilarante de lui dansant sur le remix Badshah de la chanson et les internautes sont impressionnés ! Dans la vidéo, l’homme vibre au rythme de la chanson et fait des gestes dramatiques. Enfin, il se met à danser au rythme et laisse les internautes émerveillés.

Dans la légende, il a écrit : « Je ne sais pas ce que je viens de faire, juste un peu de plaisir. Inspiré par @abcddancefactory ».

Découvrez la vidéo virale:

Dans la section des commentaires, un utilisateur a écrit : « Ce bachpan ka Pyaar est génial » tandis qu’un autre a dit : « Ce que vous avez fait est vraiment mignon ». Dans l’ensemble, les internautes ont semblé impressionnés par la vidéo saine et ont fait l’éloge de Pond dans les commentaires.

Rick Pond, une personnalité des médias sociaux, est connu pour danser sur des tubes de Bollywood et, en fait, des chansons du monde entier.

La chanson ‘Bachpan Ka Pyar’ est l’une des vidéos les plus en vogue en Inde actuellement. C’est devenu une rage et le petit garçon qui l’a chanté a été propulsé au rang de célébrité du jour au lendemain.

La vidéo de la chanson ‘Bachpan ka Pyar’ a été largement partagée sur les réseaux sociaux où Sahadev est vu chanter de tout son cœur alors que ses parents l’incitent à prononcer les paroles. La chanson a captivé l’imagination de la nation folle de mèmes qui a produit des remixes sur la vidéo originale « Bachpan ka Pyar » et a publié ses propres versions de synchronisation labiale.

Depuis son partage en ligne le 3 juillet, le clip viral a enregistré plus de 9 millions de vues et 4,5 millions de likes sur Instagram. Les gens ont même recherché la chanson originale et se sont retrouvés sur une chanson de 2018 « Bachpan Ka Pyar Jaanu Bhool Mat Jaana ».