Un homme américain condamné après avoir acheté Lamborghini avec des fonds pandémiques

Le résident de Miami a également acheté des montres Rolex et Hublot, ainsi que des vêtements Chanel, Gucci et Louis Vuitton, révèlent des dossiers judiciaires

Valesky Barosy risque plus de 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir escroqué le gouvernement américain pour 2,1 millions de dollars en prêts de secours Covid-19 destinés aux petites entreprises en difficulté. Un jury fédéral a déclaré lundi l’immigrant haïtien coupable de neuf chefs d’accusation de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de vol d’identité aggravé.

Le résident de Miami a utilisé ses gains mal acquis pour acheter une voiture de sport Lamborghini Huracan EVO, des montres de luxe de Rolex et Hublot et des vêtements de créateurs de Chanel, Gucci et Louis Vuitton, selon des documents judiciaires. Contrairement à certains fraudeurs, il n’a pas caché ses scores, mais aurait plutôt montré ses biens précieux à ses 110 000 abonnés Instagram (le compte a depuis été rendu privé).

Les archives judiciaires montrent qu’il s’est présenté comme un “histoire de réussite d’immigrants“, arrivé d’Haïti il ​​y a dix ans et a gravi les échelons d’un poste d’entrée de gamme chez Walmart à”vice-président régional » d’un ” sans nom “société de redressement de crédit.” Un communiqué de presse auto-agrandissant écrit à son sujet en 2019 décrit comment il aurait soi-disant gagné des millions de dollars dans sa quête pour sortir les Américains des ténèbres de «analphabétisme financier” en réparant leurs cotes de crédit.

Cependant, l’acte d’accusation contre lui détaille comment il a fabriqué les dépenses, le bénéfice net et les chiffres de la masse salariale et a soumis de faux formulaires fiscaux IRS pour sa société VBarosySolutions Inc. Cela a été fait afin de duper la Small Business Administration en lui remettant des millions en prêts du programme de protection des chèques de paie, qui étaient destinés aux entreprises aux prises avec les fermetures économiques de Covid-19 et n’avaient pas à être remboursés si les emprunteurs remplissaient certaines conditions.

Barosy, qui a été arrêté en décembre, était loin d’être le seul habitant du sud de la Floride à se faire prendre la main dans la boîte à biscuits pandémique. James Stote et Phillip Augustin risquent également jusqu’à 20 ans de prison chacun après avoir plaidé coupable d’avoir encaissé des millions de dollars en échange d’avoir suivi des demandes de prêt frauduleuses du programme de protection des chèques de paie à travers le pays.

Quelque 25 personnes ont été inculpées en lien avec le ring, dont l’ancien joueur de la NFL Joshua Bellamy et l’artiste d’enregistrement Diamond Smith.

Les experts estiment que jusqu’à 10 % des 800 milliards de dollars distribués par le PPP sont allés à des fraudeurs, tandis que des dizaines de milliards supplémentaires ont probablement été volés à d’autres initiatives de secours en cas de pandémie.