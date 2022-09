Un homme américain bat « la plupart des disques vinyles » en 30 secondes et entre dans les records du monde Guinness

Le record du monde Guinness du « plus grand nombre de disques vinyles » en 30 secondes a été réalisé par Ronald Sarchian, affectueusement surnommé « le marteau ». Originaire des États-Unis, le record du monde a été battu à Tarzana, en Californie, en septembre 2021. Cependant, l’annonce officielle de la même chose a été faite sur la page officielle des médias sociaux du record du monde Guinness le vendredi 2 septembre. Ronald Sarchian a réussi à écrasez 53 vinyles en 30 secondes pour remporter le record.

Pour ceux qui ne le savent pas, ce n’est pas la première fois que Ronald Sarchian bat un record du monde Guinness. Il a déjà remporté les titres pour avoir brisé la plupart des pastèques en une minute et pour le plus long marathon en frappant un sac de boxe. Professionnellement, il est un entraîneur personnel certifié qui aime le football, le kickboxing, la boxe, le cyclisme sur route et le VTT. Selon son site Web en ligne World Record Ron, Sarchain détient environ 32 records Guinness et vise à continuer à battre des records en série tant qu’il en est physiquement capable.

Sa passion de participer à battre des records du monde remonte à son enfance quand il lisait la version de poche du Livre Guinness, espérant un jour que son nom soit également inclus dans le livre. Il a officiellement commencé le voyage en 2004, lorsqu’il a tenté pour la première fois d’être reconnu par le record du monde Guinness, en battant le record du “marathon Punchbag” à 36 heures et 13 minutes. Sarchian a réussi à terminer le marathon de 12 heures sur le record précédent et son nom a été officiellement inclus dans la version à couverture rigide du livre Guinness en 2006 pour le même. Maintenant, le briseur de records en série a ajouté un autre exploit à sa plume flamboyante.

La page Instagram de Guinness World Record a récemment partagé une vidéo de Sarchian battant le record du monde de briser le plus de disques vinyles. Dans le clip, Sarchian semble extrêmement concentré alors qu’il se déplace pour briser un disque vinyle après l’autre. Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a accumulé plus de 12 000 likes sur l’application de partage de photos. Pendant ce temps, un barrage d’internautes a laissé tomber des réponses hilarantes dans la section des commentaires du message. Un utilisateur a dit: “J’espère qu’aucun d’entre eux n’était des classiques lol”, un autre a écrit: “Il a battu le record”. Un autre a plaisanté : “Lorsque vous n’avez pas de contenu à télécharger sur les plateformes sociales, vous devez en créer un, quel que soit le sujet.” Pendant ce temps, un internaute l’a salué comme un “record record”.

