Un homme américain attrape un achigan à grande bouche doré «rare des rares», un scientifique cite une anomalie génétique pour une couleur unique

Avec plus de 80% de la vie marine inexplorée, on peut s’attendre à une agréable surprise chaque fois qu’une nouvelle espèce de créature marine est aperçue de manière inattendue. Récemment, un homme de l’Arkansas, qui était occupé à pêcher au bord du lac Beaver dans les hautes terres d’Ozark, a été pris par une surprise fortuite lorsqu’il a attrapé le poisson le plus rare. Josh Roger a été stupéfait après avoir décroché un achigan à grande bouche doré la semaine dernière. Habituellement, l’achigan à grande bouche est dans les tons de brun et de vert. Selon le site Web de l’Arkansas Game and Fish Commission, Roger était à peu près sûr qu’il s’agissait de basse lorsqu’il l’a rencontré pour la première fois, mais n’était pas convaincu de sa couleur dorée.

Il a d’abord pensé que la prise était de couleur claire à cause de la boue autour. Mais quand il a regardé de près sa bouche et ses branchies, il s’est demandé s’il était malade. Ensuite, il a assuré qu’il ne mangeait rien qui l’aurait jauni. Après avoir examiné sous tous les angles, Roger a ensuite confirmé que la basse avait naturellement une teinte dorée.

L’Arkansas Game and Fish Commission a également publié des photos du poisson sur son compte de médias sociaux.

Il a sorti ses photos et les a publiées en ligne avant de renvoyer le poisson rare dans les eaux.

Parlant de la prise de Roger, Jon Stein, biologiste à l’Arkansas Game and Fish Commission remarqué, « Josh a besoin d’acheter un billet de loterie parce qu’il a attrapé un poisson sur un million. »

Stein a en outre précisé que la couleur dorée de la basse était due à une anomalie génétique, le xanthochromisme, qui entraîne la perte de pigment plus foncé dans l’organisme et le remplace ensuite par un pigment jaune dans le corps. Il a en outre informé que cette maladie génétique est très rare et se produit naturellement.

Alors que Roger a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’un tel poisson avant de le voir et a déclaré qu’il aurait souhaité ne jamais l’avoir jeté dans le lac après avoir vu les réactions des gens en ligne. Il a même souhaité faire la réplique de la prise à travers les photographies.

