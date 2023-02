Un homme américain arrêté pour cruauté envers les animaux après avoir mordu la tête de Python

Un serpent mordant un humain n’est pas inhabituel. Mais combien de fois entendez-vous parler d’un humain mordant un serpent ? Eh bien, vous pourriez avoir du mal à imaginer, mais cela s’est réellement produit aux États-Unis. Il est normal de manger un serpent dans certaines parties du monde, mais dans ce cas bizarre, un homme aurait mordu la tête d’un serpent alors qu’il était vivant. Au cas où vous vous demanderiez, où il a trouvé le serpent ? Le python aurait été l’animal de compagnie d’une femme avec qui l’accusé a une dispute domestique.

Selon un rapport de NBC Miami, Kevin Justin Mayorga, 22 ans, a été arrêté pour cruauté envers les animaux et autres accusations à Cutler Bay, en Floride, après que la police a affirmé qu’il avait enfoncé ses dents dans le serpent et lui avait mordu la tête. L’incident a eu lieu après que Kevin se soit impliqué dans une dispute avec une femme dans un appartement de Cutler Bay. Le rapport de police a affirmé qu’après que les policiers soient arrivés à l’adresse, ils ont pu entendre un homme et une femme crier, hurler et s’insulter. Au moment où les flics ont frappé à la porte, la femme les a suppliés et a dit: “Il suffit d’enfoncer la porte!”

Après que les agents aient fait irruption, ils ont trouvé le serpent à côté de la porte avec la tête détachée. L’accusé a tenté de fuir les lieux en fermant une porte derrière eux pour empêcher les flics de l’atteindre.

L’accusé aurait tenté de retenir la femme contre son gré. Lorsque la police a demandé, il a refusé de montrer ses mains et de sortir et les flics ont dû utiliser un Taser sur lui. Cependant, cela n’a eu aucun effet sur l’accusé.

L’accusé a balancé son bras vers un agent et l’a frappé avec une menotte, ce qui a entraîné une abrasion et un gonflement, selon le rapport.

Finalement, la police a réussi à le mettre en garde à vue. Les fonctionnaires de police ont affirmé qu’il avait continué à résister à l’arrestation. La femme a dit aux policiers qu’il avait mordu la tête de son python royal.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici